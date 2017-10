Connectar amb l’entorn amb els projectes participatius

El coneixement de l’entorn natural més proper és un objectiu perquè petits i joves s’impliquin en la seva conservació amb accions per millorar-lo sentint-lo seu. Amb aquesta intenció, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va posar en marxa el curs passat una línia de projectes participatius per a escoles i entitats perquè els infants, a través de l’aprenentatge servei, aprenguin continguts, competències, habilitats i valors fent un servei a la comunitat, ja sigui donant a conèixer aquests aprenentatges o bé directament fent intervencions de millora en els parcs i platges metropolitans.

“Els impliquem perquè sàpiguen que ben a prop de casa seva hi ha una presència de flora i fauna que ens aporta benestar i que millora la biodiversitat del municipi, que tenen potser una història per conèixer i descobrir, i que tot això els fa acostar-s’hi més, estimar-lo més i conservar-lo millor. I si a més els proposem actuacions d’intervenció en què ells mateixos poden millorar aquests valors propis dels parcs i platges col·locant caixes niu o mantenint un espai del parc, la implicació en la seva conservació és més important”, explica Aida Girona, responsable de projectes educatius i participatius d’Espai Públic de l’AMB.

L’organisme metropolità ofereix als centres educatius i a les entitats un assessorament a través d’educadors ambientals i tècnics especialistes en la matèria i en el món educatiu, així com el material necessari per als projectes als parcs o a les platges, els dos tipus d’espais que centren l’atenció del programa i que es volen posar en valor especialment a través de propostes artístiques, arquitectòniques, històriques o ambientals.

Entre tots els projectes fets al llarg del passat curs escolar, l’Escola Amor de Déu de Sant Adrià de Besòs va iniciar un projecte participatiu a la desembocadura del riu Besòs. L’objectiu de la més d’una setantena d’alumnes de 4t d’ESO que hi van participar va ser la de dur a terme el seguiment i la conservació de la barra de sorra de la platja de Sant Adrià, un petit ecosistema dunar en desenvolupament. Amb aquest projecte, els estudiants van tenir l’ocasió de conèixer els valors naturals de l’espai, fer una plantació d’espècies dunars i observar-ne l’evolució, així com conèixer la importància que tenen les formacions dunars en l’àmbit de la biodiversitat i de la conservació del litoral.

D’altra banda, els alumnes de l’escola d’adults Can Serra han après a fer de guies ambientals per explicar i donar a conèixer a alumnes de primària de les escoles del barri el Parc de les Planes de l’Hospitalet.

“La metodologia de l’aprenentatge servei permet aprendre i fer alhora un servei a la comunitat. És una combinació que dins del món educatiu és molt enriquidora, ja que els aprenentatges són més vivencials -poden descobrir moltes coses en el mateix entorn- i el servei que fan és molt agraït: poden observar com s’ocupen les caixes amb nius; poden veure com es desenvolupen les plantes que han plantat a les dunes; poden observar la cara dels infants als quals expliquen la història del parc, etc. I aquests aspecte fa que ho visquin més intensament i el retinguin més. Això millora l’aprenentatge i també la seva participació en l’entorn”, assegura la responsable de projectes educatius i participatius d’Espai Públic de l’AMB.

Quinze projectes finalitzats

El curs 2016/2017 va ser el primer que l’AMB va activar els projectes participatius als parcs i platges metropolitans. Aquest curs s’ofereixen a tots els centres educatius i entitats de l’àrea metropolitana i les diverses experiències es posen com a exemple per a altres centres participants. De fet, el curs passat van ser 540 els alumnes que es van implicar en els projectes, que van arribar a la quinzena. La tipologia de projectes més aplicada va ser la de la construcció, col·locació i seguiment de caixes niu. Ho han fet l’AMPA Artur Martorell al Parc de Can Solei i Ca l’Arnús de Badalona, l’Escola Sant Josep al Parc del Pi Gros de Sant Vicenç dels Horts, l’Escola Pla de les Vinyes al Parc de Can Lluc de Santa Coloma de Cervelló, l’IES Les Salines al Parc Nou del Prat de Llobregat, i l’esplai Macedònia-Servei de Lleure per a Discapacitats al Parc del Castell de Castelldefels. El projecte participatiu de les caixes niu serveix per estudiar els ocells més comuns que hi habiten (mallarenga, pit-roig, pardal, puput, raspinell, cuereta blanca, tudó, gafarró), descobrir com viuen i s’alimenten, així com conèixer la importància en l’ecosistema que els integra. A més, els alumnes fan d’altaveu per difondre a les famílies i al municipi en general els resultats de les observacions i per traslladar la importància d’aquests ocells en aspectes com el control de la processionària del pi o en el valor ambiental dels parcs urbans.