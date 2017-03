Concurs de fotografia i patrimoni adreçat a joves

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del departament de Cultura convoca una nova edició de l’Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments (EFIM), un concurs de fotografia i patrimoni adreçat als joves, que té per objectiu apropar-los al patrimoni monumental per tal que el coneguin, el valorin i el gaudeixin. Hi poden participar els joves de 12 a 20 anys, estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de qualsevol centre educatiu públic, concertat i privat de Catalunya.

Per participar a l'EFIM 2017, el centre educatiu, a través del docent responsable dels alumnes que hi concursin, haurà d’emplenar el formulari que es troba al web del concurs. El termini d’inscripció finalitza el 31 de maig. Les fotografies s’hauran de presentar a través de la xarxa social Instagram i hauran d’anar acompanyades d’un text de creació relacionat amb la imatge fotografiada. S’admetran tots els treballs realitzats dins el curs lectiu 2016-2017.

Amb la voluntat de reimpulsar el concurs en la seva vocació europea, els 10 guanyadors viatjaran a Estrasburg per assistir a la cerimònia de lliurament de diplomes, que se celebrarà al Palau d’Europa, seu del Consell d’Europa, on es reuniran tots els joves guardonats dels diversos països participants. També es premiaran els 20 treballs finalistes i els centres als quals pertanyin els alumnes premiats, que gaudiran d’una 'master class' de fotografia.

El concurs EFIM va ser creat l’any 1992 per iniciativa del departament de Cultura, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, patrocinades pel Consell d’Europa, per tal d’apropar els joves al patrimoni monumental. Des de la seva creació han participat a l’EFIM prop de 300.000 joves provinents de 76 països de tot el món, que han presentat més d’un milió i mig de fotografies.