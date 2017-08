Cinc tècniques per aprovar els exàmens de setembre

Treballar l’automotivació. Segons Cabero, és fàcil desenvolupar-la si els estudiants són capaços de trobar sentit al que estudien. "Aquests sentits poden ser diversos: professionalitzadors («He d’aprovar matemàtiques perquè vull ser enginyer o enginyera»), útils per al seu dia a dia («Aprendre anglès em servirà per fer estades i fer-me entendre a Londres o Nova York») o, senzillament, per aprovar («Si hi dedico hores, superaré aquest tema i passaré el curs sense arrossegar assignatures»)", exemplifica l’experta.