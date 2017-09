Acord per normalitzar la malaltia mental a les escoles

La Fundació Probitas i el Grup Pro Avis han signat un acord de col·laboració per donar a conèixer el programa 'Ments despertes'. L'objectiu és fer diverses ponències del programa als centres educatius que són beneficiaris del programa RAI-Ajudes Menjador, de la Fundació Probitas.

'Ments despertes' és un programa formatiu adreçat a centres escolars que té per objectiu donar veu a persones afectades per una malaltia mental i fer que s'apoderin i es transformin en generadors de canvi a través de la seva experiència personal. Amb aquestes ponències es vol conscienciar els joves i trencar els estigmes que es troben molts cops a la societat, així com promocionar els bons hàbits de salut a les escoles.

Amb aquest programa les persones que amb alguna malaltia mental tenen l'oportunitat de parlar de les seves vivències personals amb la finalitat de promoure el respecte. Fins al moment, el programa 'Ments despertes' ja ha realitzat 5 edicions en les quals s'han fet més de 70 ponències a més de 2.000 alumnes d'ESO, batxillerat, formació professional i educació d'adults. Amb aquest nou acord es pretén arribar a tots els nois i noies d'11 a 17 anys en risc d'exclusió social i que participen al programa d'ajudes menjador a adolescents en centres escolars de la província de Barcelona.

"Aquesta aliança amb Probitas ens permetrà donar a conèixer a més gent una realitat. L'objectiu del programa 'Ments despertes' és trencar els estereotips i mites associats a les malalties mentals. És una gran oportunitat per introduir a la societat gent en risc d'exclusió", diu Marta Viaplana, gerent del Grup Pro Avis.

"Aquesta col·laboració afavorirà que els nostres joves beneficiaris aprenguin sobre altres realitats, adoptin actituds de respecte a la diversitat i trenquin tabús sobre la malaltia mental. Serà, per tant, una oportunitat de formació en valors", explica la Dra. Marta Segú, directora general de la Fundació Probitas.

Els beneficis d'aquestes ponències són múltiples, i no només per als que les reben. 'Ments despertes' també permetformar i implicar totes aquelles persones amb malalties mentals perquè se sentin més útils, millorin la seva autoestima i s'integrin a la societat.

D'altra banda, el programa també ofereix altres activitats, com un dossier d'activitats complementàries i una visita organitzada a un centre de salut mental.