40 anys de relats breus

La Clara Hervás té 14 anys i és una de les guanyadores de la 40a edició del premi Coca-Cola de relat breu. Per arribar fins aquí ha superat la preselecció feta a la seva escola, el Col·legi Mare de Déu dels Àngels de Barcelona. Després ha competit a la prova final amb 2.245 alumnes, tots de 2n d’ESO com ella, de 191 escoles de tot Catalunya. Contenta, explica que no s’esperava ser una de les premiades: “M’imaginava que m’havia sortit bé, però no tant! Quan vam anar d’excursió a la fàbrica de la Coca-Cola em van dir que havia guanyat. Em vaig sentir feliç”, reconeix la Clara.

ELS TEMPS CANVIEN

Des del 1977, més de dos milions de nois i noies d’entre 13 i 14 anys han participat al concurs, encoratjats pels seus professors. Des de Coca-Cola admeten que els joves els han sorprès amb la seva imaginació i habilitat lingüística tant en llengua catalana com castellana. Amb el restabliment de la Generalitat, l’aleshores Cobega (l’actual Coca-Cola Iberian Partners) va decidir posar en marxa un certamen literari per fomentar l’ús del català i equilibrar la situació lingüística a Catalunya després d’anys de règim franquista, en un procés que es va potenciar el 1983 amb la llei de normalització lingüística.

1977 Des del 1977, més de dos milions de nois i noies d’entre 13 i 14 anys han participat al concurs

Maribel Risco, professora del Col·legi Mare de Déu dels Àngels, recorda que quan ella va arribar a l’escola, ara fa 32 anys, ja participaven al concurs: “Prèviament ho havien fet en castellà, però la possibilitat de fer-ho també en català suposava una eina important per al procés de normalització lingüística. Estàvem de ple en la transició democràtica i, malgrat que l’Estatut preveia que s’havia d’estudiar català a les escoles, depenia molt dels centres. Des de llavors hi concursem en les dues llengües”, explica la Maribel.

La professora admet que, a diferència del que passa ara, fa més de 30 anys les activitats didàctiques que podien oferir als nanos eren molt limitades. El concurs, a més de facilitar la normalització de l’ús de la llengua, els permetia visitar la fàbrica d’un producte que agradava especialment als joves. Quan els alumnes, que aleshores feien 8è d’EGB, feien la visita els explicaven com hi podien participar. Avui hi continuen concursant: “Esperona els nois i noies a escriure i a tenir un contacte amb la llengua escrita. Estem satisfets, durant molts anys hem obtingut premis i aquest 2017 repetim. És una experiència única per als alumnes i per als professors, és molt positiu”, comenta la Maribel.

OPORTUNITAT PER MILLORAR

Per a Mònica Ferré, directora del Col·legi Mare de Déu dels Àngels, aquest concurs o els Jocs Florals són oportunitats perquè es treballi la intel·ligència lingüística. “A uns els suposa posar en pràctica de forma lúdica la competència en què són forts, i a la resta els permet esforçar-se per millorar”, afirma la directora.

Gaudir de la lectura La lectura és una oportunitat per aprendre, ser més savis, tenir un esperit crític, escriure millor, ampliar vocabulari, puntuar correctament... Laia Terrón, fundadora i codirectora del Laboratori de Lletres, té claríssim que els fills aprenen dels pares i que, per tant, “si veuen que gaudim amb la lectura, a ells també els agradarà llegir”. Si no s’ho passen bé llegint és perquè no han trobat el tipus de llibre que els agrada, han d’anar provant sense viure-ho com una obligació.

A l’escola treballen les intel·ligències múltiples (verbal-lingüística, lògico-matemàtica, naturalista, corporal-cinestètica, visual-espaial, intrapersonal, interpersonal i musical) i es plantegen donar oportunitats als alumnes perquè puguin descobrir quines són les seves fortaleses. També els ajuden a descobrir quines són les seves passions, tant amb les matèries curriculars com amb les complementàries. Consideren que experiències com aquesta els ajuden a adonar-se de què els agrada i plantejar-se si més endavant voldran ser periodistes o escriptors, per exemple.

Millorar l'escriptura És possible aprendre a escriure millor. Segons Laia Terrón, el que cal per aconseguir-ho és llegir molt, tenir referents i que algú proper t’ajudi a millorar, dient-te quan una idea no queda prou clara, trobant la paraula adequada o el que convingui.

És el cas de la Silvia Padreny, exalumna de l’escola que està estudiant el doble grau en periodisme i dret a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Sempre li ha agradat escriure, des de ben petita feia contes i participava en concursos d’escriptura. Fa 10 anys va ser una de les guanyadores del concurs de relat breu organitzat per Coca-Cola: “Ho recordo com una experiència molt maca, em va encoratjar a seguir escrivint i em va permetre ampliar horitzons”, explica somrient. La directora també guarda un bon record del concurs com a exalumna de l’escola als anys 80. El fet de seguir participant-hi la satisfà. “Implica que continuem creient que donar oportunitats i treballar la competència escrita és important”, admet Ferré.

Wattpad causa furor Wattpad és una apli per a Android i iOS que també es pot utilitzar a través de la seva web. Es defineixen com la comunitat més gran de lectors i escriptors. També organitzen concursos. Causa furor entre els adolescents que la utilitzen sobretot per escriure novel·les de forma col·laborativa. “Els joves tenen moltes coses a dir”, conclou la codirectora del Laboratori de Lletres.

Marta Bofill, gerent de comunicació de l’àrea est de Coca-Cola European Partners Iberia, considera que el concurs ja s’ha convertit en una tradició per a moltes escoles de Catalunya: “A més, creiem que és molt important donar suport i visibilitat a tots aquests joves que els agrada llegir i escriure i que s’animen a participar-hi. Un dels objectius principals de la nostra companyia és estar al costat de les noves generacions. El concurs ens ajuda a aconseguir aquest objectiu i a ajudar els joves a desenvolupar el seu talent”, afirma Bofill. La companyia ja està pensant en la propera edició i té clar que vol continuar potenciant la lectura i l’escriptura entre els joves i aconseguir que cada any hi participin més alumnes.