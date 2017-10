Els tentacles de la vida

Ara fa quatre anys, a Dinamarca, el pare d’un nen prematur li va demanar a una coneguda seva que li teixís alguna cosa amb fils perquè el seu fill ho pogués agafar. La idea va funcionar meravellosament bé. El nen estava molt més tranquil, fet que el va ajudar a evolucionar de manera molt més satisfactòria. L’hospital, en adonar-se de la gran idea que aquest pare havia tingut, va decidir començar a oferir aquests pops als pares dels nens prematurs que eren a les seves instal·lacions. La idea no ha deixat d’expandir-se des d’aleshores, però no va ser fins fa prop d’un any que va arribar a Espanya, i la lleidatana Ester Ribot, en assabentar-se d’aquesta bonica iniciativa, no va dubtar ni un segon a posar-se en contacte amb l’associació Nou Pops per ajudar en el que pogués.

D’aquesta manera, el seu estudi d’art ha sigut fins fa poc l’únic punt de recollida de pops de la demarcació. L’Ester, que ja fa uns anys que ensenya a les seves alumnes a fer amigurumis (ninos teixits de punt), no va tardar a adonar-se que, tot i que la gent estava molt disposada a ajudar, hi havia un problema: la gran majoria no sabien teixir. Des d’aleshores, s’ofereix a ensenyar a tothom qui vulgui a teixir els seus propis pops. I és que la tasca no resulta gens fàcil; com que es tracta d’un tema molt delicat, les pautes són molt estrictes i concretes. El material ha de ser tot de cotó, els tentacles no poden fer més de 22 centímetres, els punts han d’estar molt tancats perquè el farciment no surti... L’Ester, en ser punt de recollida, es troba de tot, i hi ha vegades que li porten coses que sap que no acceptaran, i això l’encoratja encara més a ajudar a tothom que l’hi demani. Ella mateixa s’encarrega del procés de selecció i de l’enviament a l’associació, que un cop rep els pops els posa a prova, els esterilitza i els reparteix pels hospitals que s’han afegit a la iniciativa.

L’Arnau de Vilanova ha sigut una de les últimes incorporacions, i per tant a partir d’ara molts dels pops que l’Ester reculli es quedaran a la Terra Ferma, fet que li fa especial il·lusió. La incorporació de l’hospital lleidatà i la paradeta que ella mateixa va muntar el dia de Sant Jordi, entre d’altres, ajuden a fer que cada vegada més lleidatans s’interessin per la iniciativa. Com a exemple, al mes de maig l’Àngels Antolín es va posar en contacte amb l’Ester per comunicar-li que ella també volia ajudar però que no sabia teixir i que, per compensar la seva manca de coneixement en el tema de l’elaboració, havia tingut la idea d’organitzar un sopar. Aquest sopar, que va tenir lloc al restaurant Mirador dels Camps Elisis de Lleida, va resultar ser tot un èxit. Gràcies a la col·laboració de més vint entitats de la ciutat es va poder fer un sorteig solidari amb el qual es van recaptar 712 euros, que es van destinar a l’associació Nou Pops. Són dues petites i alhora precioses iniciatives de les moltes més que, asseguren, vindran.