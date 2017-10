La lactància materna, protagonista d'una exposició

Els nadons prematurs, aquells que neixen abans de les 37 setmanes de gestació, són els més vulnerables entre els vulnerables. Els seus cossos encara no estan preparats per enfrontar-se al món exterior. El seu sistema immunitari no s'ha desenvolupat completament i la llet materna els aporta una protecció addicional molt necessària. És rica en greixos, proteïnes i anticossos que alenteixen el creixement dels bacteris nocius i coordinen l'activitat dels glòbuls blancs, que els protegeixen d'infeccions i malalties com la diarrea o la pneumònia, dues de les principals causes de mortalitat dels lactants.

Però, en ocasions, i només de manera temporal, les mares d'aquests nadons no tenen prou llet i necessiten la de donants de bancs de llet. En motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que s'ha celebrat del 9 al 15 d'octubre, LactApp ha organitzat, juntament amb el Banc de Llet de Catalunya i Dits Petits, l'exposició fotogràfica "El camí de la llet: de les mares donants, als nadons prematurs". S'hi podran veure fotografies de gran bellesa de nadons prematurs i la donació de llet materna. Han estat realitzades de forma altruista per les fotògrafes Victòria Peñafiel i Mireia Navarro.

L’exposició fotogràfica vol incentivar la donació de llet materna, vital per a la recuperació dels nadons prematurs

L'exposició es pot veure simultàniament en diversos hospitals i centres sanitaris catalans amb l'objectiu de promoure i conscienciar de la importància de la donació de la llet materna. També vol donar visibilitat a les mares, que generosament donen llet; als nadons prematurs, que fins i tot abans de néixer han de lluitar per tirar endavant; així com a les seves famílies.

Maria Berruezo, cofundadora de LactApp, explica que "la idea va sorgir gràcies al lema d'enguany de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que és `Construint aliances per protegir la lactància materna: pel bé comú, sense conflictes d’interés'. Pensem que era important unir forces públiques i privades per a conscienciar sobre com de valuós és un senzill gest com donar la llet materna". Per la seva banda, Alba Padró, Consultora Internacional de Lactància Materna i cofundadora de LactApp afegeix que "la llet materna no es pot obtenir d'una altra manera, és impossible crear-la mitjançant fórmula i per a un nen prematur pot ser essencial. Per a ells, si la seva mare no en té o és insuficient, la segona millor opció és la llet donada, provinent d'un banc".

Les fotografies, realitzades per "Dits Petits", s'exposen des del 9 d'octubre a hospitals i centres sanitaris de tot Catalunya

A més de la mostra fotogràfica de Dits Petits, els visitants tindran informació sobre el procés de donació, l'extracció de la llet, etc. Per la seva banda, LactApp juntament amb el Banc de Llet, han desenvolupat un apartat dins de la seva aplicació per a mòbil on es poden resoldre els principals dubtes que sorgeixen durant la donació de llet, tant per a les donants com per a les famílies receptores d'aquest bé tan preuat que és la llet.