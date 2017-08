Per al part, no només cal esperar, sinó preparar-se bé

La majoria de les dones que esperen el seu primer fill es passen els nou mesos de gestació amb dubtes, inseguretats i preguntes sobre com afrontar el part i el naixement del nadó. Durant les quaranta setmanes de gestació, el temps es dilata, els canvis en el cos de la dona se succeeixen i les angúnies de com afrontar una situació desconeguda poden resultar inquietants. Perquè l’embaràs, el part i el postpart siguin un procés sa i satisfactori és necessari dotar la mare i la seva parella de coneixements, estratègies i habilitats per fer front a una realitat nova que ho canvia tot de dalt a baix.

Assistir a cursos de preparació del part pot ajudar a dissipar dubtes, trobar respostes o, simplement, sentir-se acompanyada per professionals i altres dones i parelles en situacions similars.

COM UN ‘STAGE’ DE PRETEMPORADA

Res del que es pugui aprendre en aquestes sessions és estàndard ni serveix per a totes les mares de la mateixa manera. Però perquè la gestació, el naixement i la criança del nadó no siguin un salt al buit, pot resultar molt recomanable assistir a algun curs de preparació del part. En aquestes sessions es tracten temes molt variats relacionats amb l’embaràs: des de les contraccions de dilatació i la lactància fins a tècniques de respiració i gestió del dolor.

A Catalunya, el Departament de Salut té diversos protocols de seguiment i atenció a les dones embarassades, que es completen amb programes educatius i de suport que s’ofereixen des dels centres d’atenció primària (CAP), que normalment es duen a terme durant el tercer trimestre de l’embaràs. L’any 2009 es va publicar la guia 'Educació maternal: preparació per al naixement', que recollia un extens treball realitzat entre experts sociosanitaris, dones gestants i llevadores amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana de Llevadores, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, la Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna i l’Associació Alba Lactància Materna. A més d’editar materials, vídeos i eixos temàtics per acompanyar les sessions preparatòries, s’estableix una base de set sessions mínimes en les quals s’expliquen els canvis principals de la gestació i els diferents tipus de parts que poden produir-se, així com el postpart, la lactància i les primeres atencions al nadó.

CAMP BASE

No obstant això, existeixen infinitats de centres de suport orientats a acompanyar la dona i la seva parella en els diferents moments de gestació. Per exemple, al centre de preparació al part i recuperació postpart Llevadonas de Barcelona disposen d’una oferta molt àmplia de cursos per resoldre dubtes i contribuir al benestar emocional durant les diferents etapes, com l’estàndard de preparació al part o gimnàstica i ioga per a embarassades. “El més normal és començar els cursos al voltant de la setmana 28 o 30 de gestació i fer-los amb tranquil·litat -recomana la llevadora Gemma Ruiz, que hi treballa-, just abans d’encarar la recta final de l’embaràs”. És cert que el més habitual és que les dones i les seves parelles segueixin aquestes sessions durant el primer embaràs, tot i que sovint també hi acudeixen parelles amb experiències anteriors “per refrescar informació i fer alguns exercicis un altre cop”. “Aquí intentem resoldre dubtes des del rigor però també amb dosis de bon humor”, explica Gemma Ruiz, que recomana “despertar la curiositat per tot el que és nou per trencar tabús i desmitificar algunes pors”.

Una de les preocupacions més habituals de les gestants és com identificar els símptomes del part i com afrontar el dolor de les contraccions. A Llevadonas treballen amb la idea que “cada part és únic i cada mare també”, per tant, intenten aportar totes les tècniques perquè “la parella pugui fer front al naixement del seu fill”. Per això és important “conèixer quines expectatives té la mare sobre el part, si el vol poc intervingut o què passa si ha de ser induït, perquè a partir d’aquí és més fàcil orientar el treball perquè sigui possible”.

Anar en companyia de la parella a les classes també és una bona manera de què participin en l’embaràs. Moltes de les tècniques d’acompanyament durant el part poden ser realitzades per la parella, i conèixer els tempos de la respiració pot ser útil per a tots dos: a la partera l’ajudaran a controlar el dolor i a l’acompanyant a recordar la pauta. Tot plegat, però, només és un camp base per a una experiència que, fins a l’hora de la veritat, no s’assembla a res del que s’hagi pogut viure anteriorment.