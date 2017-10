Posar música a l’embaràs

¿Et vas passar tot l’embaràs parlant al teu nadó, cantant-li o posant-li música clàssica per estimular-lo abans de néixer? Tenim una mala notícia per a tu. Durant aquests nou mesos, el teu fill no va sentir res. Ni la Sonata per a piano en re major K. 448 de Mozart, ni les cançons de bressol que li cantaves, ni la teva veu, ni la de la teva parella. Només murmuris difícils de diferenciar al ventre matern i, per tant, incapaços de crear una reacció en el fetus. I no ho diem nosaltres. És una de les conclusions que es desprenen de l’estudi elaborat per l’Institut Marquès de ginecologia i obstetrícia de Barcelona i que acaba de ser guardonat amb el premi Ig Nobel de medicina. Segons aquesta recerca, l’única manera que el fetus percebi la música i la veu humana de manera semblant a com ho fem nosaltres i, per tant, que estimuli àrees com l’audició i el llenguatge és escoltant-les via vaginal, és a dir, a través d’un altaveu que s’introdueix a la vagina de la mare i que emet el so des del seu interior. Ni tan sols ajustant uns auriculars a l’abdomen de la dona embarassada i reproduint la música des d’allí el fetus pot sentir els sons amb la mateixa intensitat i claredat que fora del ventre matern.

Qui ho explica és el director científic d’aquest centre, el doctor Àlex Garcia-Faura, un dels professionals que han participat en aquesta recerca i un dels que han vist com els fetus que escolten música via vaginal no només realitzen moviments de cap i extremitats, sinó que en molts casos obren la boca i treuen la llengua. Una reacció que, segons assegura, es dona molt poques vegades durant l’embaràs i que correspon a moviments propis de la vocalització i del llenguatge. “Només quan posem música per via vaginal som capaços d’estimular circuits relacionats amb l’audició, el llenguatge i la comunicació; l’activació d’aquest circuit fa que els nadons a partir de les 16 setmanes comencin a respondre-hi amb moviments específics de vocalització”, diu Garcia-Faura.

BENEFICIS PER A MARE I NADÓ

¿Significa això que posar música o parlar als nostres nadons durant l’embaràs no serveix de res si no es realitza per via vaginal? No, ni de bon tros. Com explica el director científic de l’Institut Marquès, qualsevol activitat que faci sentir bé la mare i que l’ajudi a crear un vincle amb el seu fill és beneficiosa per al nadó. I, sens dubte, escoltar música, cantar i fins i tot parlar al nadó encara que aquest no percebi el so de manera clara té efectes positius per a tots dos. “Que una mare s’acaroni la panxa, parli amb el seu nadó, escolti música i es relaxi fa que alliberi una sèrie d’hormones que, sens dubte, reforcen el vincle amb el seu fill”, afirma.

I no és l’únic que parla dels beneficis de la música per a la mare i per a l’infant. Laura Noguera, pianista, professora de llenguatge musical i responsable de Mimamusica, és una altra de les professionals que creuen fermament en el poder relaxant de la música, especialment en un període, l’embaràs, ple de felicitat però també de proves mèdiques i preocupacions sobre la salut del futur nadó. De fet, un dels objectius que persegueixen els tallers per a dones embarassades que realitza és aquest: ajudar les futures mares a desconnectar de l’estrès diari, a connectar amb el procés que estan vivint i a fer-ho a través de la música.

“La idea és que la mare se senti bé, que es relaxi, que gaudeixi del moment a través de la música i que connecti amb el seu nadó”, assegura Nogueras, que també ensenya cançons de bressol que puguin ajudar a adormir el nadó, a tranquil·litzar-lo o a alimentar-lo una vegada hagi nascut. També per crear un vincle entre tots dos perquè, com explica Nogueras, l’aprenentatge musical comença molt abans que l’infant l’estudiï com a matèria. “Comença al ventre matern”.