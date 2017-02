Socis des del primer dia

Pares que decideixen que la canalla tingui carnet, samarreta, bufanda i col·lecció de productes oficials de l’equip que els apassiona. Que, tan aviat com la criatura ve al món, ja li transmeten l’amor a uns colors tal com li encomanen una classe social, una ideologia, un gest o un deix. Coneguem els productes, serveis, facilitats i curiositats per a nadons en concret i nens en general de cinc clubs.

Dels 143.459 socis blaugranes, 31.835 són menors d’edat i 9.837 tenen fins a cinc anys. “En el cens actual, trobem que hi ha 34.500 famílies”, apunten a l’ARA fonts del Futbol Club Barcelona. Can Barça promou accions de fidelització dels socis fins als 15 anys; inclouen el passaport infantil i el programa Nens al Camp Nou, que els facilita l’entrada gratuïta. Els alevins (fins als sis anys) paguen 42 euros; els infantils (de set a quinze), 89. A partir del tercer fill menor, quota de franc. “Els pares o avis fins i tot han arribat a preguntar si poden fer socis els nens abans de néixer”. No pas.

5.732 dels 28.265 socis de l’Espanyol són menors; 780 tenen menys de tres anys. El carnet Nins és gratuït si els inscriuen abans del dia 90 i si almenys un dels progenitors és soci”, informa el club periquito; a partir del segon any, val 40 euros. Fins al 40% de descompte per als abonaments en família. Fins als sis anys, però, els aficionats blanc-i-blaus no paguen entrada (si no ocupen seient). Entre un i dotze anys, es poden fer la fotografia amb el primer equip: 15 euros. Programa d’activitats per als minisocis. “Des de la temporada 2014-2015 hem tingut un increment en la inscripció de bessons”.

El Reus debuta a Segona. Té 2.947 socis; 421, menors; 47 tenen menys de tres anys. I The Welcome Pack, “a un preu simbòlic”. Descompte per a famílies nombroses. Col·labora amb la fundació Biot; treballa en la millora ambiental del jugador i fa, “molt sovint”, accions pro infància. De vuit a catorze anys, entrada amb preu “infantil” des de cinc euros; fins a set, cal entrada (gratuïta) “per tema d’aforament”.

El Centre d’Esports Sabadell és el tercer club de futbol de Catalunya “per historial i palmarès”. Juga a Segona B. Dels 2.900 socis, 403 són menors d’edat. “Fins als cinc anys, les entrades són gratuïtes i no cal fer-se el carnet”, informen fonts arlequinades, si bé els pares poden abonar-los per 30 euros si volen: “Va venir una parella a fer soci el seu fill petit de només dos dies”, comenten.

El Divina Seguros Joventut pertany a la Lliga Endesa de bàsquet. Dels 4.500 socis, 849 són menors; 48, menors de tres. “Es fan diferents campanyes i, als menors de set anys, els fem el carnet de soci per a una temporada gratuït”, explica la Penya. Fins als set, no paguen “sempre que no ocupin una localitat”. Fins als 15, abonaments amb preu reduït des de 69 euros; fins als 16, preus de taquilla reduïts.

Marc Cornet, de Castellar del Vallès, és fill de Francesc Cornet, que va presidir la Penya Solera Barcelonista, i portaveu de Seguiment FCB. Treballa a la Plataforma Pro Seleccions. Amb la lleidatana Txell Mallebré són pares de la Clàudia, de cinc mesos, “sòcia des de la primera setmana de vida”, la 144.468. “És una cosa que ens feia molta il·lusió i que tots els meus amics culers han estat fent amb els seus fills -confessa-. El Barça és un sentiment que ens ha arribat de generació en generació”. Tot apunta que la Clàudia serà la quarta generació de barcelonistes: “El meu avi Isidre va assistir a la inauguració del Camp Nou”. Valora les “moltes facilitats” i el lot de benvinguda: “Els avantatges són més aviat simbòlics, però sí que possibiliten l’accés al camp. La nostra idea és que la Clàudia debuti en un partit al Barça B - Lleida del 15 o 16 d’abril”. Tota una metàfora de les seves arrels.