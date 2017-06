100.000 casos de còlera al Iemen

El nombre de casos sospitosos de còlera al Iemen continua augmentant i ja arriba als 101.820, que han causat 791 morts fins al 7 de juny de 2017. Els més afectats són la població més vulnerable del país: els infants menors de 15 anys, que representen el 46% dels casos, i els majors de 60 anys, que suposen el 33% de les víctimes mortals.

La cursa per contenir el brot de còlera no es guanyarà fàcilment. El sistema de salut del país ha estat gairebé destruït per més de dos anys d’intens conflicte. Menys de la meitat dels centres de salut del país estan totalment operatius. Els subministraments mèdics que entren al Iemen s’han reduït una tercera part des d’abans de març de 2015. Infraestructures fonamentals han estat danyades per la violència, que ha deixat 14,5 milions de persones sense accés freqüent a aigua potable i al sanejament. Els treballadors de la salut i del sanejament no han rebut els seus salaris durant més de vuit mesos.

“El brot de còlera està empitjorant dràsticament la situació dels infants. Molts dels nins i les nines que han mort de la malaltia patien desnutrició aguda”, ha dit la representant d’Unicef al Iemen, Meritxell Relaño. “Avui la vida dels infants al Iemen és una lluita desesperada per sobreviure. El còlera, la desnutrició i la violència incessant sonen com una sentència de mort a les seves portes de manera constant”, afirma.

La Unicef i l’Organització Mundial de la Salut, juntament amb els seus aliats, treballen per tal de respondre a aquest darrer brot. S’ha arribat aproximadament a 3,5 milions de persones a tot el país amb tancs d’aigua potable en estacions de servei i cloració d’aigua potable, restablint les plantes de tractament d’aigua, rehabilitant els sistemes d’abastiment d’aigua i distribuint kits d’higiene. A més a més, presten suport i subministraments mèdics als Centres de Rehidratació Oral i als centres de tractament diarreic a tot el país, en els quals els pacients són examinats i reben assistència mèdica immediata.