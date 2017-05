La mida sí que importa

La mida de la distància entre el teu fill i tu sí que importa. Quan ets prop seu no et cal cridar per parlar-li, amb unes paraules suaus ja t'hi entens. No és necessari pujar la veu per omplir l'abisme entre vosaltres dos. Perquè, al final l'abisme es fa insalvable i no hi ha cap veu prou forta que hi pugui arribar. Educar no va d'imposar lleis i normes que el fill ha d'obeir. Educar és, més aviat, ballar en compenetració. anar a una amb la consciència clara que ambdós interessos són els mateixos. Jo només vull que el meu fill sigui feliç. La seva felicitat és la meva felicitat. I a la inversa. Per aquest motiu, no hi ha lloc per a les paraules amargues, la manca de respecte, la crítica ni el judici entre nosaltres dos. La nostra família és una sola entitat que es dirigeix a un mateix objectiu. No hi ha cap confrontació perquè tots treballem per la mateixa raó. En la comunicació amb un fill, i amb qualsevol altra persona també, existeix una sola moneda de canvi: l'amabilitat. És tan sols mitjançant l'afecció que puc relacionar-me efectivament amb el meu fill. Els missatges transmesos des l'amor són els únics que arriben al seu destí i aconsegueixen generar un canvi en l'altra persona o entre tots dos.

Vull obrir-me al meu fill i deixar-li clar que la seva riquesa m'engrandeix, la nostra complicitat em nodreix, les seves aventures, m'emocionen i el seu benestar m'expandeix. De la mateixa manera, vull transmetre-li i regalar-li tots els dons que jo tinc: piles de somriures, tones de pau, la passió per totes les coses, ganes de viure, l'habilitat de ser feliç, seré i satisfet.

Perquè de vida només n'hi ha una. I jo sé del cert que la nostra està teixida amb els mateixos fils de l'eternitat. Ets tan prop meu com jo habito la distància entre nosaltres. Només es tracta de ser present en la relació entre tu jo per aconseguir vibrar al mateix so i entonar junts el cant de la felicitat.