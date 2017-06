Entreteniments

Ara que venen les vacances d'estiu la paraula "entretenir" està en alça. Cal entretenir els nens i nenes ara que ja no van a l'escola, cal passar el temps d'una manera distreta ara que no treballem, etc. De fet no és només a l'estiu que busquem vies d'entreteniment, es tracta, més aviat, d'un dels pilars de la nostra societat. Camino pels carrers i veig mil propostes per entretenir-me: les més variades aficions, unes vacances, pel·lícules al cinema, les xarxes socials, llibres a les llibreries. Justament en aquest punt va iniciar-se la meva reflexió. De debò la literatura existeix per entretenir-nos? Aleshores ja no vull ser escriptora. Jo no teclejo paraules per mera diversió. Ho faig per necessitat. Ho faig perquè hi ha quelcom que vull dir i desitjo que ho sàpigues. No escric per passar el temps. El temps és el bé més preuat i no penso senzillament "passar-lo" sinó invertir-lo en crear el present on vull estar. El destino a teixir el relat que anhelo protagonitzar.

Si estudiem la paraula "entretenir" veiem que està composta per les paraules "entre" i "tenir". La paraula "entre ve del llatí "inter" i significa textualment "situació entre dos punts", com una idea d'estar en suspens. Mentre que la paraula "tenir" prové del llatí "tenere" i vol dir "posseir", "dominar" "subjectar". De tal manera que, unint les dues peces, traiem a la llum el seu significat global que és atrapar entre dos punts. I quins són aquests dos punts? Evidentment són tu (punt A) i el teu somni, dedig, destí, propòsit, finalitat (punt B). De manera que, com bé ens indica el diccionari de la llengua catalana, la definició d'entretenir és "fer perdre el temps impedint la realització d'una acció".

Per aquest motiu t'animo a que et preguntis quines de les accions de la teva vida són pur entreteniment i quines nodreixen el teu pla vital. Per la meva banda, sé que no escric per entretenir-me ni per entretenir a ningú. Em sento insultada quan sento que la literatura és part de l'entreteniment. Doncs penso que no és pas l'objectiu d'un escriptor autèntic fer passar el temps a un lector sinó convidar-lo a percebre la realitat d'una altra manera, obrir una nova dimensió en la seva existència, transformar de cap a peus la seva organització mental. Aquest és el motiu que m'impulsa a escriure tant les pàgines del meu llibre com de la meva existència: aportar quelcom que ens pugui enriquir la vida tal com la veiem. Tenim molt molt per donar i entretenir-nos ens allunya de la possibilitat d'alliberar tot allò que duem per regalar. Entretenir és un verb que ens fa objectes passius que són dominats, quan la existència real implica ser subjectes actius que decideixen quant experimenten i porten les regnes de la seva vida sense que res ni ningú els retingui, entretingui o sostingui.