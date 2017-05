És l’hora d’anar a dormir, desconectem!

Marta Reinoso / Institut Trivium

Uns bons hàbits de son resulten imprescindibles per estar sans i poder rendir de dia. Un mal descans en infants i joves s’associa a múltiples conseqüències adverses, com per exemple somnolència diürna, alteracions en l’estat d’ànim i el comportament (irritabilitat, agressivitat, inquietud, problemes de concentració), baix rendiment escolar, fatiga, sedentarisme i obesitat. S’estima que el 75% dels joves presenten un dèficit important de son en el moment d’assolir la majoria d’edat, de manera que estem davant d’un fet molt comú i inquietant a la vegada.

L’increment en el consum de cafeïna i altres begudes excitants, l’endarreriment de les rutines familiars (sopar tard i anar a dormir encara més tard) i el fet que les classes comencin molt aviat, entre d’altres, suposen una amenaça tant per a la quantitat com per a la qualitat del son. També s’ha demostrat que el consum de televisió o de videojocs abans d’anar a dormir incideix de manera negativa en el son. En aquest sentit, els nous dispositius electrònics —incloent-hi els mòbils, els portàtils i les tauletes— amplien possibilitats i alguns experts alerten dels efectes sobre la salut que això pot comportar.

Per tal d’esclarir la relació existent entre l’accés i l’ús dels dispositius digitals i la son en aquestes edats, un equip d’investigadors del King’s College de Londres ha fet la primera revisió sistemàtica de les publicacions existents. En el treball es recullen i analitzen els resultats dels estudis publicats entre gener del 2011 i juny del 2015. S’inclogueren aquells estudis fets en nens/es i joves d’entre 6 i 19 anys, i s’exclogueren de l’anàlisi aquelles investigacions que únicament consideraven l’exposició a aparells electrònics fixos i aquelles centrades en els efectes de la radiació electromagnètica. En conjunt s’identificaren i es revisaren 20 estudis, incloent-hi un total de 125.198 participants.

Els resultats de la metaanàlisi evidencien una clara associació entre l’ús de dispositius mòbils a l’hora d’anar a dormir i una menor quantitat de temps de descans i qualitat del son, així com una major somnolència diürna. Els telèfons mòbils i altres instruments digitals de tipus personal disposen de connexió a Internet i són transportables, de manera que possibiliten la interacció constant i suposen una estimulació intensa i continuada. Segons els autors del treball, això genera dependència i una major activació psicofisiològica (arousal), la qual cosa contribueix a l’endarreriment de l’hora d’anar a dormir i a les dificultats per conciliar el son i/o romandre adormit/da durant la nit.

Una altra dada inesperada de l’estudi és que la sola presència d’aquests aparells a l’habitació, fins i tot sense emprar-los, s’associa igualment i de manera significativa amb un descans inadequat. Sembla, doncs, que l’estat d’activació i les ganes de connectar-se es mantenen si el dispositiu està disponible. Per aquesta raó és important restringir-ne tant l’ús com l’accés, conclouen els investigadors.

Pràcticament tots els nens i nenes, i per descomptat els adolescents, tenen un dispositiu electrònic al seu abast les 24 hores del dia. També a l’escola les tecnologies mòbils i els recursos digitals tenen, cada cop més, un paper protagonista en el procés d’aprenentatge. Tanmateix, tal com aquest estudi de revisió mostra, se n’ha de regular el contacte i la utilització. Al llit, amb el cos i la ment desconnectats.

Article de referència

Carter, B., Rees, P., Hale, L. i Bhattacharjee, D. (2016). “Association Between Portable Screen-Based Media Device Access or Use and Sleep Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis”. JAMA Pediatrics, 170(12), 1202-08. doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.2341.