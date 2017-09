Objectes quotidians, un relat d'accions i connexions

Amb la mostra The Way Things Do la Fundació Joan Miró commemora el 30è aniversari del film The Way Things Go dels artistes suïssos Peter Fischli i David Weiss, presentat a la Documenta 8 de Kassel (Alemanya), el 1987.

Ingeniously choreographed... a Duchampian extravaganza! The New York Times

Dazzling, amazing. Downright hypnotic! Time Out New York

L'exposició The Way Things Do ens ofereix una doble oportunitat. Per una banda, podrem gaudir de nou d'aquest mític film, una genial reacció en cadena d'accions i reaccions d'objectes i substàncies. Per una altra, ens planteja una revisió de concepte d'objecte i ens anima a explorar les diverses lectures que n'ofereixen tres noves produccions dels artistes Daniel Jacoby & Yu Araki, Serafín Álvarez i Cécile B. Evans.