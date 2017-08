Seguiu passant calor… doncs més jocs!

Els mesos d’estiu encara ens duraran uns quants dies, pel que val la pena aprofitar el temps per a gaudir-ne tant com puguem.

Com podeu veure al bloc, m’agraden molt els jocs i... els que fan servir l’aigua no en són una excepció!

Preparats per treure-us de sobre la calor?

1.Curses de gots d’aigua

Necessitareu un got de plàstic, un cordill i una xeringa grossa per cada persona que vulgui jugar.

Agafeu un cordill ben llarg i passeu-lo per un got de plàstic fent un forat. Tingueu cura que el cordill quedi a un costat de la base, no a la part central del cul del got.

Lligueu el cordill entre dos punts al'alçada que preferiu

Col·loqueu aquelles persones que volen jugar a un dels extrems del cordill amb el got a prop d’elles i amb la part oberta de cara.

A la senyal de sortida, comenceu a “disparar” aigua dins del got

Guanya aquella persona que arriba abans al final del cordill!

2. Samarretes congelades

Busqueu una samarreta per cada un/a jugador/a. Abans de començar haureu d’haver previst plegar-les per separat i posar-les al congelador fins que estiguin ben fresquetes i encatronades. Ben congelades, vaja!

Doneu una samarreta a cada persona que accepti el repte... Qui aconseguirà posar-se-la?

3. L’ampolla invisible

Quan sigueu a la piscina, llenceu-hi una ampolla de plàstic transparent sense el tap per a que s’enfonsi ... On serà? Qui serà capaç de trobar-la?

I si en poseu moltes dins l’aigua, quantes en podreu trobar cada un/a?

Si voleu fer més fàcil el joc, poseu el tap a l’ampolla (i l’ompliu d’aigua) o marqueu amb cinta aillant una línia al voltant per a que es pugui veure més clarament al fons de la piscina

4. Pirates intrèpids

Teniu una piscina inflable? Una bassa a prop? Un riu? No us cal res més que això, un tauló (vigileu que pugui aguantar pes i no es plegui) i parell de coses que us permetin aguantar el tauló per damunt de la piscina. Pot ser un parell de cubells, unes cadires, unes caixes.... Sobretot calculeu que puguin aguantar el tauló i el pes de les persones que hi pujaran!

Fixeu el tauló als suports i col·loqueu-lo per sobre la piscina. Ja ho teniu tot llest per la passera pirata que va d’un vaixell a un altre!

Ara només cal que els més agosarats passin per sobre sense caure a l’aigua... Us hi atreviu?

Si voleu veure més propostes podeu mirar aquests enllaços que us poso a continuació. Les imatges són tretes dels mateixos: The idea room; A girl and a glue gun; Countryliving i Pequeocio

La foto de les ampolles es treta d’aquí