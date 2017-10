Feia dies que no escrivia i avui només he escrit això...

A vegades, quan tens tants sentiments a la boca, només et surt una música o paraules que no hem d’oblidar mai. Avui la música és la mateixa, però li he canviat la lletra amb les paraules que ens defineixen: valents, somiadors, dignes i defensors de la terra.

Tots Junts pel Seny

Ara és l'hora dels valents

On els desitjos cobren vida

On els somnis van creixent

Amb responsabilitat col·lectiva

Tots junts pel seny

Tots junts pel seny

Defensors de la terra

Tots junts pel seny

El desconcert pot ser evident

Però és un sentiment ple de vida

Amb la dignitat al front

I amb el seny a la motxilla

Tots junts pel seny

Tots junts pel seny

Defensors de la terra

Bon cop de falç