Els dubtes en l’embaràs sobre millorar la salut

Moltes mamis, em pregunten cóm millorar la seva salut durant l’embaràs i el post part, i em pregunten també perquè s'han d'ajustar amb un quiropràctic les mares embarassades i els bebès. Ús passo un extracte d'una conferència que vaig donar l'altre dia, per si us pot ajudar.

Moltes dones pensen que embarassada no pots fer gens per millorar la salut pròpia i la del bebè que s'està formant.

¿T'imagines la quantitat de treball que té el teu cos amb la teva vida i a més formant a nou ésser humà?

Una visita al quiropràctic pot ajudar-te al fet que tot estigui en el seu lloc i a punt. La quiropràctica fa funcionar millor tots els teus sistemes i els embarassos i els bebès es desenvolupen amb la millor versió de tu mateixa. La mateixa tu, però optimitzada al cent per cent ¿T'imagines?

Durant l'embaràs les dones patim molts canvis físics, hormonals i emocionals.

La nostre columna vertebral de les mamàs ha d'anar adaptant-se, mes a mes, als canvis, posturals, hormonals i emocionals, als quals ens veiem sotmeses a causa del creixement del bebè, i això ens crea desalineacions estructurals i més canvis al voltant dels músculs i lligaments de sustentació en el cos de les mamàs. El desequilibri dels lligaments uterins i de les estructures pèlviques redueix la quantitat d'espai disponible per al bebè. Aquesta restricció intrauterina no només afecta l'espai en si, sinó al desenvolupament del mateix sistema nerviós del bebè, doncs el moviment és el que crea les connexions en les seves neurones. Mitjançant ajustos específics es restableix l'equilibri pèlvic i la funció del sistema nerviós, i les mamàs podem afrontar millor l'esforç de donar a llum i del postpart, amb facilitat i més vitalitat.

Els beneficis potencials de l'atenció quiropràctica durant l'embaràs inclouen:

• El manteniment d'un embaràs saludable

• Controlar els símptomes de les nàusees

• Equilibrar els símptomes emocionals

• Mantenir el pubis equilibrat per a la seva obertura òptima

• La reducció del temps de treball de part

• Alleujar la pressió postural pel nou pes del bebè en la columna vertebral.

• La prevenció d'un possible part per cesària reduint l'estrès uterí i dels lligaments de suport.

• Reduir les presentacions de natges amb la tècnica Webster. Aproximadament en 4% de tots els embarassos acaben en una presentació de natges.

• Una recuperació amb menys cansament i més ràpida. Orientació i consells per l’alletament amb èxit i l’organització de les noves rutines. Així com fer un manteniment de la salut naturalment.

Desprès de la xerrada a les preguntes de les mamis de perquè s’ajusten els bebès, els he ensenyat diapositives amb les postures del bebè dins l’espai uterí i em rigut molt, no tots estan asseguts amb la posició del lotus! Així doncs la quiropràctica també es pot emprar amb els bebès, que després de les inversemblants postures que adopten en l'úter per la falta d'espai i l'estrès que els suposa néixer, poden ser ajustats perquè comencin la seva vida amb la columna i el sistema nerviós ajustats al cent per cent i siguin bebès més sans, tranquils i feliços. Al final de la conferència, mentre fèiem un “pica-pica” Totes hem coincidit que la maternitat pot ser esgotadora i que qualsevol cosa que ens pugui ajudar a totes a trobar-nos a tope d’energia es benvinguda perquè és un moment de felicitat que totes ens mereixem viure feliç i la quiropràctica està aquí per ajudar-nos a viure més connectades amb nosaltres mateixes, el nostre cos i la nostra ment.

Feliç embaràs mamà, desitjo haver-te ajudat!