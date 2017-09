A finals del mes de juliol, just quan començava vacances, estava mirant videos TED, cosa que faig sovint, i anava passant de l'App de TED a YouTube. Per casualitat/causalitat va aparèixer davant meu la xerrada The first 20 hours-How to learn anything. I jo, que sóc curiós de mena, me la vaig mirar. Em va fascinar. De vegades trobes continguts que et fan un "clic". Aquest en va ser un...

A mi m'agrada molt aprendre. No me'n canso. La curiositat és un dels valors que més em mouen i defineixen. Jo no sé si la curiositat va matar el gat, però segur que era molt feliç mentre jugava encuriosit. La xerrada (no faré SPOILERS perquè vull que la mireu) parla de la diferència entre la teoria de les 10.000 hores per aconseguir dominar una disciplina i la seva teoria de les 20 hores per ser suficient en algun aprenentatge. Vé a ser una mica sortir de la pressió de ser excel·lent en tot allò que fem i poder ser lliures i feliços aprenent alguna cosa només pel fet d'aprendre. La diversió com a emoció. 20 hores per aprendre coses noves. Que ens facin sentir vius. Tot allò que ens hem dit alguna vegada: "M'agradaria saber fer això però no tinc temps". O encara pitjor, no fer-ho per la por de no arribar a ser prou bons o bones.

Doncs a mi la xerrada em va marcar i vaig decidir aplicar-la a la meva vida. Vaig decidir començar a aprendre coses noves. I, si pot ser, que no tinguin a veure amb el meu dia a dia. Coses diferents. D'aquelles que em rondaven pel cap de fa temps. O noves.

M'he aplicat la teoria una mica a la meva manera. Són "12 mesos, 12 aprenentatges". Segons l'autor, en un mes, comptant 20 dies hàbils i 1 hora al dia, n'hi ha prou. Així ho faré...

...vaig començar l'agost aprenent a fer el cub de Rubik (beneït Youtube), que ja feia temps que em rondava pel cap i seguim el setembre amb...

...tocar la guitarra. Ja sé que 20 horetes són poques, però tampoc em vull convertir en l'Steve Vai. Només rascar una miqueta i poder cantar i tocar unes quantes cançonetes. "Chasing cars" de Snow Patrol és la primera. La segona és petició del Martí..."Despacito". A veure com me'n surto!

Aprendre. Divertir-se. Sentir-se viu. Exercitar el cervell. Sorpresa. Novetats. Viure de sobres. I que el Martí i el Nil em donin idees per aprendre. I que ells també s'hi apuntin. Us hi apunteu? Jo me'n vaig a practicar...refotuda guitarra!