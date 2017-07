Mes a mes, segueixo col·laborant amb la Revista Xics i m'encanta. Gràcies a la Berta per fer-la i gràcies a la Doris per captar les meves idees i visualitzar-les instantàniament. Màgia. De la bona. Sense trucs. Us deixo amb l'article que he fet per les vacances. Nostàlgia. Cola jets. Calaixos. Setembres. Nou concepte.