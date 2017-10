Encreuant mots...

Porto dies parlant i parlant i parlant i parlant de política. Avui, per distreure’ns una mica, m’he currat uns mots encreuats. Espero que hi passeu una bona estona!

HORITZONTALS

1. Que diu que aplicaran el 155 i la solució és a la mateixa frase. DUI al revés.

2. La cinquena vocal. La DUI no fa por.

3. La DUI es queda, només, la novena de l’alfabet català. Mètode anticonceptiu desordenat femení que dóna molta llibertat quan es fa servir.

4. Duia sense la primera de l’alfabet. Houdini fent màgia, amaga les tres lletres que necessites. La quarta, la tercera i la cinquena, per aquest ordre.

5. Donaré Una Idea: agafa la primera de cadascuna. La DUI no fa por. El Peret deia que si eres un “borriquito” no la sabies.

6. Dos, Un, I...com la idea de la fila 5. Després de la vocal o. Si la fas majúscula vol dir 1 en números romans.

7. La Soraya quan es fa mal parlant de la independència, en català. Acrònim de Declaració Unilateral d’Independència. A, B, C i...

8. Un palet. 500 en números romans. Directament Us Intimidem és l’acrònim utilitzat per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per evitar el dret d’expressió.

9. El número 1 escrit. Uneix dues frases.

10. El duimenge vam fer història...o va ser diumenge? En què dec estar pensant!

VERTICALS

A. Ui, ui, ui que m’he descuidat una d. “Gran amic” en italià que fabrica hardware lliure, sense el riu italià que el custodia pel davant i pel darrera. Pels romans, la meitat de 1000.

B. Un pont del revés. Que duri o no, dependrà de si perd una r. Una ferradura.

C. M’he aprimat tant que m’he quedat com un fideu. iu na mbecilitat darrera d’una altra el sr. Rajoy i, dels nervis, m’he descuidat la primera de les tres primeres. Presentaràs, oferiràs (una prova, una raó, un argument) amb el germà de la Rosa Maria Sardà del revés per darrera i per davant.

D. Polític d’Unió resident a l’Hotel Ritz de Madrid a les bones èpoques després de perdre un film d’Akira Kurosawa i la província de ponent de la nostra nació. Pels romans, el doble de 250.

E. El Puigdemont les porta dins seu, desordenades, i separades per l’acrònim d’una lletra de casa seva. Una u.

F. Una i. Una altra i. Les tres lletres més esperades pels i per les cupaires.

G. Se m’acaben les idees, una altra u.

H. Una o mig desinflada. Duien, diuen, que les porta al principi. Un somriure de costat.

I. Endevinalla: no és ni a, ni e, ni i, ni o. Si agafes la primera d’una i la poses al mig de la matrícula d’Alemanya i d’Itàlia trobaràs les 3 últimes lletres d’aquests mots encreuats d’avui.

J. Si sumes les dues de la columna, fan 2 (en números romans).

Si t’ha agradat comparteix-lo, que m’ha costat un ou!