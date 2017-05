Els fills que no tindrem

Ningú tenim un fill perfecte, tan és com ens l’imaginem al nostre cap, encara que pensem que no som exigents o que no transmetem un ideal de fill és mentida. Ho fem amb paraules, amb mirades, pensaments o gestos.

Tots els pares i mares tenim una idea preconcebuda de com volem que siguin i es comportin els nostres nens, i no passa res. Ells també tenen un prototip de pares que no acomplim al 100%.

Recordo quan estava embarassada que sovint feia volar la meva imaginació per intentar endevinar com seria ser mare. M’acariciava la panxa, li parlava, li explicava tot allò que sentia i com era el seu futur món. I quan finalment va succeir, quan la vaig agafar per primer cop aquella preparació de tants mesos no valia de res perquè tot era diferent, ella era diferent a com l’imaginava i jo també ho era.

Era la primera vegada que sentia una intensitat tant visceral d’emocions. Els meus ulls recorrien el seu petit cos de dalt a baix, observant com si fos una obra d’art, cada detall, cada gest, cada raconet i per primer cop a la vida vaig sentir una plenitud total i absoluta. La Noa ja té 7 anys. I jo 7 anys que em vaig transformar per sempre.

Li agraeixo infinitament que arribes a la meva vida perquè sense que m’ho demani jo tinc ganes de ser millor cada dia, perquè m’equivoco i ensopego, i en ocasions tota aquesta teoria de psicologia que he estudiat tant, no em serveix de res, perquè ella em desmunta veritats que creia absolutes i em fa veure la vida com és, molt més senzilla del que penso.

Quan ens estirem al llit i ens enredem amb els llençols, entre riures i jocs, i em diu que m’estima molt, moltíssim, que no em puc imaginar com m’estima, me la miro i no puc evitar riure per dins, perquè en el fons sé, que qui no pot imaginar-se com l’arribo a estimar és ella.

Ser mare és canviar per no tornar mai a ser qui eres abans. I aquest canvi espanta i sovint costa, perquè ningú està preparat per aquesta responsabilitat gegantina, una bogeria irracional, que et fa estar en alerta constant, emocionada i enlluernada per una màgia que no es pot explicar.

Els fills imaginats no els tindrem mai, tindrem una versió infinitament millorada i plena de sorpreses imparables.

A totes les dones transformades i a les que estan a punt de ser-ho, feliç dia.