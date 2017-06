Adeu, Carles

Admirat Carles,

Ens vam conèixer l’octubre de 2010, arran del llavors imminent naixement del diari Ara i gràcies a la teva passió per l’educació i al teu escrupolós respecte per la professió docent i, des de llavors ençà, ens havíem vist unes quantes vegades, sempre per motius professionals, però en vaig tenir prou per a comprovar la teva extraordinària qualitat humana.

Ara ens has deixat i, amb la teva partença prematura, quan et trobaves en el zenit de la teva carrera i en un moment òptim de maduresa professional, has obert un buit immens no tan sols en el periodisme de qualitat, sinó també en un tipus de periodisme reflexiu, introspectiu, humà i vital que destil·lava una filosofia de la vida que hauria de ser referent no tan sols per a molts professionals, sinó, simplement, per a moltes persones.

Adeu, estimat Carles. Descansa en pau.