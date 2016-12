Primer pas per acostar els vostres fills a la força

Sou el que es coneix com a frikis? Sou trekies, fans incondicional de Terry Pratchett, no us perdeu una pel·li d'Star Wars, reseu perquè en George R.R. Martin publiqui el final de Joc de Trons (perdó! de Cançó de gel i de foc!) i creieu que en Miyazaki es mereix tots els premis del món? Doncs si teniu criatures petites aquests són els contes ideals per demanar als reis!

Star Wars Epic Yarns són els típics llibres de cartró, amb una paraula per pàgina, perquè els més menuts vagin tocant llibres, mirant dibuixos i els puguem anar introduint vocabulari. Però en comptes d'animalets de colors o objectes quotidians, les imatges són escenes de les tres primeres pel·lícules d'Star Wars (episodis IV, V i VI, vaja), fetes amb ninos de feltre i llana. Vaja una monada! o més aviat una friki-monada que us pot ajudar a anar introduint els vostres fills i filles en el camí de la força. Diuen que els pots s'assemblen a les olles, però una mica d'ajuda no va malament...

I per aquells que pateixen un altre tipus de frikisme, més literari, aquests llibres formen part de la col·lecció Cozy Classics (alguna cosa així com "Clàssics acollidors"), que reprodueix escenes de novel·les clàssiques amb ninos de feltre i introduint també vocabulari pels més menuts. Això si, no les trobareu en català ni castellà, només Star Wars s'ha traduït a l'espanyol, cosa que diu molt dels nostres gustos...

Imatges obtingudes de http://www.planetadelibros.com i http://www.mycozyclassics.com

Llibres: Star Wars Epic Yarns Una nueva esperanza, El imperio contraataca i El retorno del Jedi

Autors i Il·lustradors: Jack i Holman Wang

El publica: Planeta de Libros

Preu: 9,95€ cadascun

Edats: a partir d'1 any.