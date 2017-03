Ens agrada llegir. Estimem la literatura. I ens agrada acariciar els llibres, obrir-los, descobrir-hi detalls, meravellar-nos amb les il·lustracions... i, de vegades, ens esgarrifa descobrir com una tipografia horrrosa o un paper massa setinat pot esguerrar-nos aquest plaer.

Doncs bé, aquest llibre és un regal per nosaltres. No hi ha una història narrada, no hi trobarem una aventura que ens enganxarà fins al final, ni plorarem amb una inoblidable història d'amor. Hi trobarem tot això i molt més, perquè aquest llibre és una història d'AMOR, si, en majúscules, cap a la literatura, cap a les històries i aventures que ens han atrapat al llarg de la nostra vida i que fan que estimem els llibres.

La Nena dels Llibres és un àlbum il·lustrat que ret homenatge a les grans obres de la literatura infantil i juvenil, als grans clàssics, a aquells títols que tots coneixem i que hem llegit o si més no reconeixem que hauríem d'haver llegit. I a través d'aquest homenatge ens parla de la imaginació, de la llibertat d'imaginar, de les portes que la imaginació ens obre, dels tresors que ens permet descobrir i de que, per molt que creixem i les obligacions ens facin entrar en la rutina, mai hem de deixar d'imaginar. I els llibres ens poden ajudar a fer-ho.

Darrera de La Nena dels Llibres hi ha tot un treball d'orfebreria de l'Oliver Jeffers (si, ja se que amb ell em costa ser objectiva) i en Sam Winston. Un treball de recerca d'obres, de fragments d'obres, de cançons de bressol, que prenen forma i són el mar sobre el que la nena navega o el monstre que l'espanta. Són el teixit d'aquesta imaginació que tot ho permet. Cal destacar, doncs, la tasca feta per l'editorial, cuidant fins al més mínim detall, buscant les traduccions de les obres... una edició que traspua l'amor als llibres, així com en la feina feta per l'Anna LListerri en la traducció i la Tina Vallès en la correcció. Una obra rodona!

Recentment ha guanyat el Bologna Ragazzi Award 2017 en la categoria de ficció, premi sens dubte merescudíssim! Per mi és el millor regal que us podeu fer aquest Sant Jordi!

Llibre: La Nena dels Llibres

Autors i Il·lustradors: Oliver Jeffers i Sam Winston

El publica: Andana Editorial

Preu: 15,50€

Edats: a partir de 6 anys.