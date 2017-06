Olivia is back!

Hi ha llibres que a casa esperem amb candeletes. Ottolines i Ada Goths, Jeffers, Davies, Salomons i Astèrixs són rebuts amb una catifa vermella, focs artificials i una copa de cava. I entre aquests preferits hi ha un lloc d'honor reservat per l'Olivia.

I què té l'Olivia d'especial? que ens fa riure! ens fa riure molt, tant a petits com a grans. I això no és tan fàcil, només uns quants tenen aquesta capacitat, aquest sentit de l'humor capaç d'arribar a tothom, de no semblar ni massa infantil ni massa per adults. L'Ian Falconer ha sabut trobar el punt exacte amb aquesta porqueta tossuda i decidida, que va totalment a la seva i desquicia a la seva mare. Barrejant imatges reals amb il·lustracions, introduint referents reals "porquitzats", fa que els adults entrem en la història igual que els menuts.

Aquest cop l'Olivia escolta la seva mare parlant d'ella i no li agrada massa, així que decideix espiar-la per saber què més diu. I així escolta que la mare vol dur-la a una institució! però, a quin tipus d'institució? una acadèmia militar? una presó? Potser en el fons no és tan greu... L'Olivia ha tornat doncs. Benvinguda!

Llibre: L'Olivia l'espia

Autor i il·lustrador: Ian Falconer. Traducció: Anna Llisterri

El publica: Andana Editorial

Preu: 14,90€

Edats: a partir de 6 anys.