Una breu anàlisi de l'adoctrinamiento

El ministre d'Educación, Cultura (y Tauromaquia) y Deportes diu que obre un procés per sancionar la Generalitat per l'adoctrinament ideològic a les escoles. El diari El Mundo acusa l'escola catalana d'adoctrinar mitjançant TV3 i el seu informatiu infantil InfoK (InfoCat segons les seves fonts).

Dec ser un dels mestres adoctrinadors perquè en algunes ocasions he posat vídeos de l'Info-K a classe i des de fa anys que aconsello a les famílies i als alumnes que el mirin cada dia. De fet trobo que és un programa excel·lent que explica d'una manera molt didàctica l'actualitat amb paraules entenedores per la mainada.

Crítica de l'InfoK del dia 2 d'octubre

Davant de les acusacions de manipulació he tornat a mirar l'InfoK del dia 2 d'octubre per analitzar-lo i comentar-lo com a mestre de cicle superior i com a pare d'una nena d'aquestes edats.

Minuts 0 a 2:22: Surten nens i nenes parlant de pau i tot seguit la presentadora (Laia Servera) explica que és el dia Mundial de la No Violència, parlen de Ghandi i ho lliguen amb els fets succeïts el dia anterior. Tornen a parlar nens i ara també adolescents d'un institut atacat. Alt per alt es mostren els minuts de silenci i altres actes; en cap moment diuen la paraula policia o espanyola.

2:22 a 4:30: Investigació in situ sobre llocs on hi va haver violència. La Laia parla de "baralles"; no estic d'acord amb la paraula usada, jo hauria dit actes de violència o alguna cosa diferent. Imatges de destrosses i entrevistes a professorat i alumnes. La veu en off lloa la figura dels pares que van arreglar desperfectes i diu que faran falta professionals per arreglar coses més grans. Seguim sense referències a Espanya o a la policia.

4:30 a 6:20: Resum i "Com hem arribat fins aquí". Dibuixos entenedors, diu que Catalunya és dins d'Espanya i posa exemples d'autonomies. Cap tipus d'opinió. Parla de manifestacions massives però en cap cas diu xifres per no crear polèmiques. No parla del 9N, crec que podria haver fet un incís. Parla del referèndum de l'1Oct però no indica que és d'independència, jo ho hauria dit. Parla que el govern espanyol no hi està d'acord però no en diu la raó, jo hauria esmentat aquí que la Constitució diu que Espanya no es pot trencar.

6:20 a 7:35: "Què és un referèndum?" Explicació molt acurada i entenedora. Parla, ara sí, de la Constitució i del perquè el govern i alguns partits consideren que el referèndum és il·legal. Diuen que la Constitució es podria canviar si molts polítics es posessin d'acord però no parla del percentatge que cal per canviar-la o d'on és el parlament on s'ha de decidir; en aquest cas jo hauria esmentat el Congreso de los Diputados ja que potser alguns nens podrien tenir confusions amb el Parlament que té majoria independentista.

7:36 a 9:07: La Laia diu que "tenim un bon embolic" perquè hi ha dues opinions molt diferents: els pro-referèndum i els que no el volen. Esmenta la policia però no diu si és la catalana o l'espanyola. Esmenta les prohibicions i ara sí que diu govern espanyol i acaba parlant de la policia que ve de de diferents llocs d'Espanya i que dorm majoritàriament en vaixells, un dels quals és pintat amb el Piolín. Parla després de detencions per part del govern espanyol i de les protestes de la gent. No fa cap judici de valor. Molt bé.

9:07 a 10:29 Vídeo d'Amnistia Internacional explicatiu sobre la llibertat d'expressió. Explica què és l'ONU i la Declaració dels Drets Humans. Introdueix la paraula censura. No fa esment a Espanya. Impecable.

Minut 10:30 a 13:57: Explica els preparatius del referèndum sense fer judicis de qui són els bons ni els dolents, simplement diu que els que el preparaven ho feien secretament per no ser interceptats pels que no el volien. Explica algun dels enginys per amagar urnes; el to és simpàtic. M'agrada.

Es veu gent protegint les escoles i des del meu punt de vista no queda clar el concepte "protegir urnes i llocs de votació", diu "perquè així la policia no hi podia anar i tancar-les" en referència a les escoles. Jo aquí hauria dit que la policia no pot actuar si hi ha perill per la integritat de la gent i que per tant, el fet que hi hagués molta gent els impedia entrar sense fer ús de la força.

Tot seguit parla de l'ordre del govern espanyol d'impedir les votacions que han de complir tant la policia espanyola com la catalana. Crec que no és precís del tot parlar de govern espanyol aquí, crec que seria més correcte parlar d'ordre judicial o dels jutges tot i que el govern estatal va agafar el comandament de l'operació.

Parla primer dels Mossos i diu que van rebre crítiques d'alguns que els acusen de no fer bé la feina i també que molta gent els va agrair el fet de no enfrontar-se amb la gent. Tot seguit, amb algunes imatges de certa violència sense ser molt dures, parla de la policia espanyola que va usar la força per entrar a alguns centres de votació i com molta gent va protegir aquests centres, alguns amb l'ajuda dels bombers. Com he dit abans crec que aquí hauria d'esmentar que és il·legal fer ús de la força contra la població civil indefensa i pacífica, per mi és una errada important en aquest especial ja que al públic a qui va adreçat no li queda clar.

A les imatges posteriors es veuen diferents escenes de gent fent mans i mànigues per amagar les urnes de la policia. M'imagino que amb aquestes imatges volien trencar una mica la tensió.

Tot seguit tornen les imatges de la policia espanyola i imatges dels polítics que van donar les ordres i que diuen que no s'ha actuat malament. Crec que en cap cas diuen Policia Nacional i Guàrdia Civil potser se m'ha passat per alt. Es veu la xifra de 900 ferits i 400 col·legis tancats i després de nou es torna a les votacions i el recompte.

Minut 13:57 a 14:40: Explicació dels resultats. Molt correcte tot.

14:40 a 17:04: Conseqüència dels fets: Aturada general. Explicació del que és una vaga, serveis mínims... Molt correcte, entenedor i didàctic.

17:04 a 18:28: Cancel·lacions i explicació del partit a porta tancada del Barça. Piqué parlant del moviment pacifista; bé, potser un pèl llarg però s'entén per l'impacte social del Barça en la mainada.

18:29 al final: Acaben parlant de la paraula democràcia i del seu origen. Impecable i didàctic de nou.

Conclusions

Ningú pot dir que s'hagi adoctrinat ni en aquest ni en cap altre InfoK. Es poden discutir i comentar algunes coses però en cap cas es pot afirmar que estigui fet amb ànim de buscar en el seu públic infantil una opinió favorable a la causa independentista com diuen certs mitjans espanyols.

Per part meva l'InfoK té el meu suport màxim i comparteixo totalment el seu comunicat.