Know your enemy

Com a tutor de cicle superior des de fa anys he constatat que la incidència dels anomenats youtubers a les vides dels alumnes és cada vegada més gran. Avui en dia aquests personatges s'han convertit en uns veritables influencers i són imitats pel que fa a vocabulari, gestos o fins i tot vestint o amb els tallats de cabell.

A can Youtube, com a tot arreu, hi ha de tot. Els anomenats nadius digitals l'usen com a primer cercador i fan bé perquè et treu de qualsevol problema com fer el nus de la corbata, preparar un bon sofregit o canviar una roda de la bici. Però com és lògic en pre-adolescents de primer món acostumats a milers d'estímuls digitals des de petits, busquen emocions cada vegada més fortes: ja no val una càmera oculta i una brometa a la iaiona que creua el pas de vianants, cal anar més lluny i si pot ser caminant per l'aresta de la fina línia roja.

I aquí entren els youtubers per muntar saraus: faran el que sigui per un clic sabent que els va la vida; la

bona vida s'entén. Ser un youtuber és la PROFESSIÓ. Deixeu-vos estar d'astronautes, de futbolistes o models; ser youtuber és el súmmum de la popularitat, el diner fàcil, el 24-7 gaming i el lligar. I és clar, en un temps on la paciència no seria ni consell de mare ni ciència exacta els menors tenen pressa per ser youtubers i creen el seu canal. Se'n creen com xurros i òbviament la gran -gran- gran majoria acaba amb frustracions, però d'això ja en parlarem en un altre apunt.

Diuen que per guanyar una batalla has de conèixer el teu enemic i aquí ara ens estem jugant una guerra contra un enemic incívic, malparlat, masclista, racista o homòfob entre d'altres. No seré tan cap de fava per afirmar que tots els youtubers entren al mateix sac (només faltaria) però en aquest col·lectiu heterogeni hi ha alguns personatges que fomenten contravalors que cal denunciar i aquí és quan els mestres i les famílies cal que estiguem al cas.

Cal conèixer què miren i aprofitar-ho per crear debats sobre els suposats valors que directe o indirectament ens estan inculcant. Amb els meus alumnes de sisè hem visionat vídeos de youtubers que idolatren* i n'hem analitzat el comportament i el vocabulari:

En aquest vídeo de més de 6 milions de visites es fa apologia d'alcohol, marihuana i cocaïna entre d'altres coses i tothom sap que aquesta banalització per part d'algú considerat influent en menors pot destrossar qualsevol campanya en sentit contrari.

Un altre youtuber feia petons a la boca a desconegudes i finalment ha estat imputat per delicte sexual.

Aquest altre va humiliar un sensesotre donant-li galetes amb pasta de dents.

Cal dir que les primeres reaccions dels menors davant d'aquests vídeos normalment són rialles i aquí cal prendre's una pausa assertiva per canviar d'actitud i obrir debats. Aquí tenim un exemple d'activitat que parteix d'eixos d'interès dels alumnes i certament te n'adones que la motivació i participació de la classe és més gran que en altres temes.

En aquest sentit molts mestres ja s'han posat les piles, han vist el potencial i s'han convertit en creadors de vídeos a Youtube enfocats a la consolidació de continguts. Com a pioners i divertidíssims exemples us vull mostrar el canal Angelitoons que hem vist a classe de matemàtiques en diverses ocasions.

Ja ho sabeu, tant si sou mestres, com pares, com ambdues coses: Know your enemy.

* Vídeos proposats pels propis alumnes.