Per Sant Jordi ens meravellem..!

Qui no posseeix el do de meravellar-se i entusiasmar-se és com si no tingués vida, els seus ulls estan tancats”.

Albert Einsten

Arriba Sant Jordi i estem il·lusionats. Ens entusiasmem i ens meravellem.

És festa gran a Catalunya i tots sortim al carrer per contemplar tota l’exposició de llibres poder escollir per grans i petits i les roses de tots colors omplen l’ambient.

Aquest any la festa cau en diumenge i tindrem l’oportunitat d’anar amb les nostres criatures a la llibreria del barri o a alguna de les moltes parades que trobem per les ciutats o pels nostres pobles. De vegades tenim el llibre pensat o el conte que hem de comprar-nos, altres espontàniament ens afegim a la cua d’un mediàtic que escriu bé perquè és periodista, cerquem també un llibre d’educació o d’assaig que és el que escric jo. Estic al Passeig de Gràcia per la tarda i us puc oferir el que tinc.

Per si voleu visitar-me. Estaré signant els meus llibres. De 6h. a 7h tarda a Editorial Meteora. Passeig de Gràcia 81. De 7h. a 8h. a Llibreria Odessa. Passeig de Gràcia 69. Barcelona

És un dia genial per fomentar la lectura de petits i grans. Podem afirmar que llegir ens ajuda a pensar, a interioritzar valors i a tenir criteris segurs i sòlids quan som adults o a viure altres vides asseguts al sofà de casa i passar-ho molt bé.

Un llibre és realment un tresor. Quantes lectures de llibres amb contingut ens han impactat, ens han fet passar bones estones o ens han enlairat l’esperit per paraules transcendents, ben arrenglerades, ben encertades i ben associades.

Penso que el fet d’aprendre a llegir és per qualsevol criatura un dels fets més importants de la seva vida. Jo sóc mestra i he ensenyat a descobrir les primeres paraules a l’escola a nens emocionats perquè sabien amb seguretat que la mare l’estimava. Un “mi mamá me ama” o un "mi mamá me mima” - dels manuals de lectura de la segona meitat del sègle passat, escrits en castellà - els deixava reconfortats i amb l’autoestima ben alta.

No insistirem mai prou en ajudar a crear curiositat per la lectura, cercant llibres adequats per cada edat, llegint contes quan són petits i estimulant a que ho facin ells quan siguin més grans.

Diumenge 23 d’abril del 2017, ho recordarem i ha de ser un fet que quedi al cap i al cor dels nostres fills per seguir vivint aquesta tradició tan bonica i tan nostra! Si em veniu a veure a les paradetes del Passeig de Gràcia podrem parlar del que us preocupa o del que us alegra de la vostra vida de família. Seria ideal trobar-nos ... fa tants anys que som amics virtuals!