Gestió del temps

“Hi ha d’haver un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc”

Dita

Per gestionar el temps, bé escàs, cal aturar-se i pensar, sense quedar-se “penjat” al rellotge com Harold LLoyd a Safety last, pel·lícula de l’any 1928. Nosaltres un cop fets els horaris de les feines, mirem menys el rellotge. També cal ensenyar als fills a fer-ho quan es fan més grandets. Les improvisacions surten molt bé alguna vegada – per exemple si es tracta d’oferir un pa amb tomàquet amb pernil per sopar a uns amics que t’han vingut a veure la tarda del diumenge - però moltes altres són un nyap i, o bé anem accelerats nosaltres o bé accelerem els del nostre voltant que no tenen cap culpa de les nostres desorientacions.

Tenim un calendari, un bloc de notes al mòbil o bé tenim la llibreta i el llapis que són eines que no passen mai de moda. Ja ho fem servir?

Una estona de reflexió ens fa guanyar tants i tants minuts de temps. Una estona de reflexió ens dóna pau i serenitat i ens alleugera la feina. Una estona de reflexió ens fa establir unes prioritats. I, gràcies a una estona de reflexió, els nostres fills descobreixen el valor de l’ordre.

A la família hem de preveure totes les tasques i planificar-les; així, tenim el cap més centrat en el que estem fent i podem oblidar els temes pendents. Ja ens en ocuparem en el seu moment.

Els canvis d’aquesta societat, més tècnica, exigeixen organitzar-se i poder gestionar el temps de manera més efectiva. Tenien les nostres àvies i besàvies els electrodomèstics que tenim ara? La resposta és no i no anomeno els que tenim ara i ...benvinguts siguin..! Semblaria que en faig propaganda i no és el cas que ens ocupa. Això si, recordem que per tenir-los podem estar més pels fills. Les feines poden ser delegades a les màquines. El temps de la vida de família no es pot delegar. És nostre i d’ells.

Ensenyem als fills a preveure i a organitzar-se amb detalls pràctics:

Quan són petits a deixar preparada la motxilla per l’endemà o recordar si els han demanat quelcom a l’escola extraordinari −no fos cas que ens demanin al mati dos pots de iogurts buits per “manualitats” i no en tinguéssim cap − o fer l’encàrrec que tinguin adjudicat a la llar, i valorar l’esforç que fan per ser constants per acabar el que s’ha començat.

Quan es van fent grans escriure’s el que han de fer per determinar el temps que han de dedicar a cada assignatura amb un planning pot ajudar els nois i noies a concentrar-se millor i augmentar el temps de descans i d’oci.

El valor de l’ordre és per a la disposició de les coses personals, no oblidem que des de la infància, els nens han de tenir el mateix calaix, prestatge i armari per guardar les seves joguines, llibres, roba i a l’adolescència els hi procurarem més espai... les crescudes, ja ho sabem, són espectaculars.

Com dèiem a l’inici de l’entrada al blog “Hi ha d’haver un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc”. Que els pares ho practiquem i que els fills ho entenguin és una bona fita. Els animarem amb l’exemple tot i que sabem que moltes vegades haurem de dedicar una estona, no només a dir: “endreça tal cosa” sinó que estarem al seu costat orientant, tot i que respectarem sempre la iniciativa que tingui amb la manera de col·locar el que és seu.

I, per avui, res més que desitjar-vos que valorem el segon trimestre d’escola i que dediquem un temps a pensar si podem arrencar uns minuts d’aquí i uns altres d’allà per estar més relaxats per casa i més atents a passar-ho bé amb els fills sense presses i acompanyar-los en alguna matèria d’estudi, la que vagin més fluixets...