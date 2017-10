I ARA QUÈ MAMA?

Darrerament els meus fills intenten entendre què volen dir Llei, Jutges, Votar, Il·legal, Injustícia, Dignitat, Respecte, Desproporcionat, Policia Nacional, Pilotes de goma, Vaga i algun insult que se m'ha escapat voluntàriament.

La setmana passada la nena amb només 7 anys va tenir la lucidesa de pensar que Si fos presidenta no deixaria que la policia no deixés votar a la gent. Ahir patia per si hi havia Mossos que volien que la gent votés i els ho havien d'impedir. Pobrets, deia. Avui ha vist plorar a una professora: No sé si estava emocionada o trista... M'ha dit. I demà si no fos pel que va fer ahir la policia aniríem a classe?

Tot plegat és tan absurd. Tan injust. Aquesta impotència em recorda quan els expliquem que uns terroristes han matat gent. Però per què ho fan? Hagués estat tan senzill deixar-nos votar a tots, als del Sí, als del No, als d'en Blanc.

I ara què passarà mama?

Fa pinta que seguiran intentant entendre paraules noves.