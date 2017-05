Gomet vermell

Són les 15.30h. Els menuts de P5 surten de la classe, que preserva una flaire continguda, barreja de pets, suor i xafogor intensa. Surten tots menys en Paco.

- En Paco no podrà fer psicomotricitat perquè avui s’ha portat molt malament.

Es queda assegut a la seva cadira durant quaranta minuts amb l’encàrrec de la seva mestra:

- Estigues quiet i pensa en com de malament t’has portat.

El Paco ha tirat al matí l’entrepà del Josep a la paperera. I com que el Josep li ha fet una ganyota i s'ha rigut d'ell perquè s'ha quedat castigat durant l'esbarjo, li ha respòs amb un cop de puny. A l’hora de plàstica, ha pintat el seu full. Durant el dinar, ha llençat un macarró dins el got d’en Josep. No sap per què, però en Paco avui està molt nerviós i no es controla.

Quaranta minuts després, la mestra arriba a la classe amb una bona colla de personetes que semblen voler intensificar aquella flaire tan típica de què parlàvem.

- Què, Paco, ja has pensat?- li pregunta la mestra, aixecant la barbeta i acomodant una mà al maluc que sacseja lateralment el seu cos.

- Sí - respon en Paco, amb una convicció tan inconsistent que si hagués respòs ‘tomàquet’ o ‘pebrot’ seria més creïble.

La mestra fa seure a la resta de companys i els permet parlar molt fluixet (evidentment, en Paco no pot parlar) mentre ella reparteix als alumnes l’agenda on explica als pares el comportament i l’actitud dels seus fills durant la jornada escolar. A les agendes no hi ha gaire explicació i la informació es resumeix en una valuosa eina visual un gomet verd, groc o vermell.

Ha arribat el torn d’en Paco. S’apropa a la taula de la mestra i aquesta li pregunta:

- Com t’has portat avui?

- Malament, respon en Paco

- I, doncs, quin gomet tindràs?

- Un vermell

- Així és. Ja pots tornar a la teva taula

En Paco es dirigeix al penjador número 8, agafa la seva jaqueta, tanca l’agenda i espera la seva mare a la porta. Quan aquesta arriba, li pregunta:

- Com ha anat el dia?

- Bé, respon en Paco, mentre va obrint l’entrepà de xocolata.

La classe queda buida, la mestra recull la seva bossa i repassa els centenars de whatssaps que ha rebut durant el dia. No somriu, sembla trista però respon a les converses amb emoticones de caretes alegres, caretes que treuen la llengua i piquen l’ullet.