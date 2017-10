És curiós (i ja em sembla bé) que aquest Blog comenci un DIA DIFERENT. Avui els meus fills (els petits, de 4 i 8 anys) s’han llevat així: “avui és un dia diferent mama, avui no hi ha escola”. La veritat és que malgrat feien cara de festa, m’ha semblat que era important explicar-los perquè avui és un dia diferent.

Curiosament, ahir (2 d’octubre, commemorant el naixement del Mahatma Gandhi) era el dia Internacional de la No Violència. A l’escola ho van recordar fent 1 minut de silenci i no crec que en aquest país hagi hagut mai un sentiment tant profund de tristesa compartida coincidint amb aquest dia.

L’idea fonamental que he volgut transmetre als meus fills és que la violència, en cap cas, és una bona opció. Que les persones podem pensar diferent, però mai hem d’arribar a les mans. Fins aquí tot anava bé, fins que m’han plantejat: “els que peguen son dolents, oi mama?” (aquí la cosa es complicava) no, no hi ha bons ni dolents (més difícil d’explicar). Però crec que aquesta és la clau: l’idea de bons i dolents, dels altres i nosaltres, dels d’aquí i dels d’allà...ens allunya de les persones que no pensen, vesteixen o parlen com nosaltres. L’antídot son l’empatia i el respecte, que només aconseguirem si som capaços de veure tot allò que compartim com a persones humanes malgrat les diferències. Perquè som diferents i m’atreveixo a afirmar que la diversitat sempre formarà part de la vida.

Cal aprendre a conviure amb la diferència de manera pacífica, sense por.

Fa una estona, els meus fills jugaven al carrer amb els nostres veïns: una colla de nens marroquins amb els qui amb prou feines s’entenen. Això és, justament, el que vull per ells: que siguin capaços d’acostar-se als altres malgrat no parlin el mateix idioma, que comparteixin, que s’enfadin si cal per després negociar qui es queda amb el patinet. Que vagin practicant, perquè a la vida, es trobaran un munt de gent que no seran com ells o que no pensaran com ells però amb els qui podran compartir un munt de coses, dels qui també podran aprendre i passar bones estones. No, no hi ha ni bons ni dolents simplement som DIFERENTS.

I el respecte per la diversitat s’ha de fer sentir en dies com aquests. Tal com deia el Mahatma Gandhi “Si vols canviar el món, comença per canviar tu mateix/a”.