Llibres infantils: Com encendre un drac apagat

De nou tornem a l'ordre i a la rutina, en la que no hi pot faltar trobar sempre una estona per a llegir contes als nostres fills.

La meva proposta d'avui és un conte que presenta una història insòlita en la qual el protagonista haurà de trobar solucions a una situació a priori difícil de solucionar: convèncer un drac desmotivat per tal que torni a treure foc pels queixals.

Com encendre un drac apagat; Didier Lévy, Fred Benaglia. Libros del zorro rojo.

“ Dius que no fa flama? Ni una guspira petita? Gens de fum? El teu drac preferit sembla una sargantana?

La meva especialitat és encendre dracs apagats!”

El problema és planteja des de l'inici. Un drac sembla haver perdut l'habilitat de fer flames, i es mostra apàtic i passiu.

Com s'ho farà l'especialista en encendre dracs apagats per a aconseguir la difícil missió que l'alè del drac torni a flamejar de nou?

Doncs al llarg del conte veurem com prova diferents solucions. Sacsejar-lo ben fort, fer-li pessigolles, fer-lo enfadar, posar-lo gelós... però cap d'elles té èxit. No hi ha manera que el drac reaccioni.

Fins que al final, la clau per tal que el drac torni a la normalitat és molt simple! La millor ajuda és respectar als altres tal com són i donar-los-hi suport en moments difícils, en comptes d'entestar-nos perquè actuïn de pressa tal com nosaltres voldríem.

I si aquesta història ja és rodona de per sí, sumeu-hi que està explicada de forma brillant a partir d'una perfecta combinació de les il.lustracions amb la tipografia. El text alterna la lletra de pal amb la lletra lligada i es presenta de forma del tot dinàmica enmig de les imatges plenes de colors vius on hi dominen el verd i el vermell.

Un conte per explicar en calma per veure tots els avantatges i inconvenients de les solucions proposades per l'especialista i perquè els nens rellegeixin les vegades que faci falta, sols o acompanyats, per anar descobrint els diferents matisos del relat.

No us el perdeu!