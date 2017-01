Les recomanacions d'avui són de quatre llibres infantils, dos clàssics i dues novetats. Els clàssics són llibres que no tenim a casa però són d'aquells que els nens sempre s'emporten quan anem a la biblioteca, ja que és igual les vegades que els hagin llegit, sempre els volen sentir de nou.

I les novetats són dos llibres recents que de ben segur agradaran a molts nens: un explica els avantatges de dir sempre la veritat i l'altre ens mostra la bellesa amagada en la natura un dia qualsevol.

Comencem pels clàssics:

- Els fills de la bruixa; Ursula Jones (text) i Russel Ayto (il.lustracions). Ed. Destino. 2002.

Els fills de la bruixa explica les peripècies dels tres fills d'una bruixa que un dia ventós es disposen a passar la tarda al parc. Tan bon punt arriben, tots els animals es protegeixen ja que saben que succeirà alguna catàstrofe! I és que els tres germans saben fer alguns trucs de bruixeria que han après de la seva mare, però encara no tenen prou experiència perquè els hi surti tot tal com voldrien.

Es tracta d'un llibre divertidíssim que es va enredant cada vegada més, ja que cada cop que els fills de la bruixa volen solucionar l'embolic en què s'han posat a través dels seus febles poders màgics, aquest cada vegada es fa més gran.

Els contes de bruixes sempre desperten l'interès dels nens i aquest no els decebrà ja podran identificar-se amb el paper dels fills i assajar junts possibles solucions per a què tot torni a la normalitat.

- El meu rinoceront també menja creps; Anna Kemp (text) i Sara Ogolvie (il.lustracions) . Ed. Blume. 2014. Anna Kemp (text) i Sara Ogolvie (il.lustracions) . Ed. Blume. 2014.

Un llibre de les autores dels brillants La princesa rebel i El meu gos vol fer ballet amb el qual de seguida connecten els nens ja que explica la història d'una nena, la Dàlia, que voldria que els seus pares li fessin més cas del que li fan. Però resulta que sempre estan ocupats, posant rentadores o responent correus a l'ordinador (us sona d'alguna cosa?), i per aquest motiu la nena començarà una amistat amb un rinoceront morat que ha aparegut a casa seva. Un llibre amb el qual, com veieu, els pares també ens podem sentir reflectits i que proposa una història amb final feliç magníficament il·lustrada i amb una edició molt cuidada.

I ara les dues novetats:

- La veritat segons l'Artur; Tim Hopgood (text) i David Tazzayman (il.lustracions). Ed. Combel. 2016

Un llibre que comença explicant una malifeta de l'Artur, el protagonista, i com després ell intenta explicar diferents versions de la història a les persones que li pregunten què ha passat. En les successives pàgines veurem com va deformant la veritat, modelant-la, disfressant-la, amagant-la... tant de forma oral com gràfica, ja que la veritat està personificada com una petita ombra grisa. Al final és la seva mare qui li demanarà explicacions, i veurem com dient la veritat és com més ben parat se'n surt. Un molt bon llibre per tractar aquest tema a casa, amb il.lustracions senzilles i un text molt imaginatiu que deixarà als nens ben pensatius i que probablement donarà resultats positius en el seu comportament.

- Un gran dia de res; Beatrice Alemagna. Ed. Combel. 2016.

Un nen passa les vacances en una casa solitària, i la seva mare ha de passar moltes hores treballant. Què podrà fer el noi per divertir-se, un cop la mare li pren la consola de les mans? Un llibre amb poques paraules però amb grans il.lustracions per narrar com qualsevol dia pot convertir-se en una gran aventura, només es tracta de prestar l'atenció adequada.

De la mateixa autora, també molt recomanable tant pel text com, sobretot, per les il.lustracions és "El meravellós peludiu-renudiu-xiquitiu", que explica la cerca d'una nena del millor regal d'aniversari per la seva mare.

Bona lectura!