Llibres infantils: "La Nuna sap llegir la ment" i " Tots fem caca"

Aquest llibre és un clàssic de la literatura infantil, editat per primer cop el 1977. Els nens sempre tenen molt interès per conèixer el seu propi cos i si a més a més, hi afegim el tema escatològic, encara més. Quan obrin aquest conte veuran com fan les seves necessitats els elefants, les serps, els ratolins i altres espècies, sense entrar en detalls, però veient la diversitat que hi ha en el regne animal a l'hora de fer una activitat tan quotidiana. I tot il.lustrat de forma molt clara i colorista. Fa un temps vaig parlar-vos d'un altre llibre escatològic que també agrada molt als nens: Eeecs! Mocs , cagarrines i altres coses fines, que torno a recomanar ja que sempre són encertats aquells llibres que, com aquests dos, ajuden a explorar la curiositat que senten els nens per temes tan corrents com les caques, els mocs i els pipis, i que a més els ensenya coneixements útils sobre el propi cos. Tots fem caca no els decebrà i els portarà a fer-se varies preguntes.

Bona lectura!