Dos propostes de Blackie Books per a petits lectors

L'editorial Blackie Books té un segell infantil anomenat Little Blackie Books des del que es publiquen llibres per a petits lectors. Es tracta de llibres d'edició molt ben cuidada, com el de Petita a la jungla del que vaig parlar fa uns mesos o molts d'altres que podeu trobar a la seva pàgina web. Són tots llibres amb històries atractives i de qualitat, amb cobertes de de tapa dura amb un disseny que incitar a obrir-les i amb una gran cura per les il.lustracions i la seva combinació amb el textos.

Avui us recomano dos llibres que agradaran a petits lectors a partir d'uns 8-10 anys: En Tristany s'encongeix i Els imaginaris. I també als més petits, sobretot el primer, si els pares els llegim la història en veu alta.

En Tristany s'encongeix. Un conte de Florence Parry Heide il.lustrat per Edward Gorey.

"A en Tristany li passava alguna cosa molt estranya. Se'n va adonar quan va estirar el braç i no va arribar al prestatge de l'armari on sempre havia arribat, el prestage que feia servir per amagar les xocolatines i els xiclets".

Aquesta és la història d'un nen a qui li està passant una cosa molt estranya. Sense motiu aparent, cada dia es fa més petit. Però quan ho explica als seus pares o a la mestra de l'escola, o bé estan massa ocupats per preocupar-se'n o semblen no adonar-se de la magnitud del problema. Els textos i les il.lustracions es combinen a la perfecció. Cada doble pàgina dedica la part esquerra al text i a la dreta es troben les il.lustracions en blanc i negre, amb una línia clara que alhora aporta molta expressivitat. Aquesta edició, a més, compta amb un breu pròleg de David Trueba, on explica que aquest va ser el llibre de la seva infantesa.

Una història magnífica, que explica la raresa de ser nen i créixer (o en aquest cas, encongir) en un món on tothom sembla preocupat per qualsevol altra cosa.

Els imaginaris, d'A.F. Harrold, il.lustrat per Emily Gravett.

"En Rudger és el millor amic de l'Amanda. En Rudger no existeix. Però ningú no és perfecte"

Els amics imaginaris proliferen sovint en la ment dels nens petits i ha esdevingut també un tema clau en la ficció. En aquest bloc, per exemple, ja vaig parlar del llibre Fred, l'amic imaginari. A Els imaginaris l'Amanda és una nena que un dia descobreix el seu amic Rudger amagat dins de l'armari de la seva habitació. A partir d'aquí comença una aventura d'intriga on l'Amanda, la seva mare i l'amic Rudger lluitaran per aconseguir que els anomenats "imaginaris" no acabin desapareixent engolits pel malvat senyor Bunding.

Una història misteriosa i trepidant que engrescarà als nens a endinsar-se en una aventura a mig camí entre el món real i l'imaginari. Les il.lustracions, fantàstiques, són tan en blanc i negre com en color i les podem trobar integrades en el text o en algun cas, a doble pàgina. Pel que fa al text, aquest és un llibre amb més quantitat de pàgines i amb una història més complexa que l'anterior, pel que la seva lectura possiblement és més recomanada per nens i nenes al voltant d'uns 10 anys.

Bona lectura!