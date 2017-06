D'entre totes les històries que s'expliquen als contes infantils, en podem trobar algunes que se centren en una de les aventures més gratificants i emocionants que tant nens com adults podem viure: l'aventura de llegir.

Són contes on els llibres són els protagonistes, i on es mostra el valor del llibre com a objecte i com a eina per a viure moltes experiències i apropar-nos a altres vides.

A continuació trobareu una selecció d'àlbums il.lustrats on el centre de la història són els llibres, ja sigui perquè els personatges principals són lectors voraços, perquè la trama gira al voltant d'aquests o perquè són llibres que neixen amb la vocació de ser un tribut al poder de la literatura i de la imaginació. Si teniu alguna recomanació més d'àlbums infantils on els llibres són els protagonistes, no dubteu en deixar-la als comentaris, així podem fer més gran aquesta llista. Bona lectura!

- El llibre que se sentia sol (Kate Bernheimer, Chris Sheban. Editorial Joventut).

"El llibre quedà completament oblidat en un racó, on l'havia deixat un petit lector despistat, i ni tan sols la bibliotecària va trobar-lo".

Aquest és un conte que explica com, a poc a poc, un llibre va caient en l'oblit, a pesar d'haver estat un dels favorits de la protagonista. Amb l'arribada de novetats a la biblioteca del poble, va quedant cada vegada més desplaçat. Fins que un dia, inesperadament, torna a les mans d'una de les seves lectores. Emotiu i amb una història rodona, des de les primeres pàgines destil.la la passió pels llibres i mostra com se n'ha de tenir cura. És possible que, fullejant-lo, els nens recordin llibres que han llegit amb anterioritat i tinguin ganes de tornar-los a tenir a prop durant un temps. Si voleu saber més detalls sobre el llibre i veure'n més il.lustracions, en vaig parlar fa temps en aquesta entrada.

- La muntanya de llibres més alta del món (Rocío Bonilla. Editorial Animallibres)

"Cada relat el feia viatjar a altres països, descobrir coses sorprenents sobre la història, conèixer nous personatges o imaginar mons que no existien en la realitat."

El protagonista d'aquest conte sempre ha desitjat poder volar, però tot i que ho demana cada any a la seva mare i al Pare Noel, no hi ha manera d'aconseguir enlairar-se. Fins que un dia la seva mare li regala un llibre i, sense que al principi ell pugui comprendre-ho, li diu que amb aquest regal també podrà volar. Llegirà tant que construirà una muntanya de llibres ben alta amb la qual finalment podrà volar tan literal com simbòlicament. I també sortirà al telenotícies!

- La gallina xerrapeta (David Ezra. Editorial Jovenut)

"Molt bé-diu el pare-. Et llegiré un dels teus contes favorits. Però aquesta nit no interrompràs el conte, oi que no?"

L'hora d'anar a dormir a casa de la gallina xerrapeta no és fàcil. Ella no es pot adormir sense que el seu pare li expliqui un conte, però li costa molt estar callada mentre dura la lectura, ja que sempre troba motius per alertar als protagonistes del les històries de tot allò que els hi està a punt de passar. Un llibre molt entretingut que sorprèn els nens per la interacció entre els protagonistes del relat i els personatges dels contes que llegeixen.

- L'increïble nen menjallibres (Oliver Jeffers. Andana Editorial).

"A l'Enric li agradaven els llibres. Però no com ens agraden a tu i a mi, no. A l'Enric li encantava menjar-se'ls".

Divertidíssim relat de l'artista Oliver Jeffers, sobre un nen que en comptes de llegir els llibres, se'ls menja. Primer aquest acte no té gaires conseqüències, sinó que fins i tot es va fent més llest a mesura que es menja diccionaris i llibres de tota mena. Però un bon dia es comença a trobar malament i finalment accepta els consells dels adults que li diuen que el més interessant que es pot fer amb els llibres és obrir-los i llegir-los.

- La nena dels llibres (Oliver Jeffers. Sam Winston. Editorial Andana).

"La nostra és una casa on tot s'inventa i absolutament tothom hi pot entrar. Perquè la imaginació és lliure".

Un altre àlbum de Jeffers, que és un regal per a petits i grans, on es mostra una nena que navega a través d'un mar de paraules fins a arribar a la casa d'un nen, a qui convida a començar una nova aventura. A la vegada, un repàs als clàssics de la literatura infantil i juvenil i al poder de la imaginació.

- Es busca! Lili la llebre, lladre de llibres (Emily Mackenzie, Editorial Combel)

"Li agradaven tant els llibres que va començar a colar-se a les cases de la gent i a llegir els seus llibres mentre dormien"

Una història d'intriga on els nens acabaran empatitzant amb una llebre lladre, ja que l'origen del seu delicte és l'amor als llibres. Això sí, al final un bon amic li explicarà com es pot satisfer l'ànsia per la lectura sense que hi hagi d'intervenir la policía.

- La senyora dels llibres ( Heather Henson, David Small. Editorial Joventut).

"Ep! Ara que ho penso, s'ha passat el dia cavalcant per aquests caminois costeruts i per a res. I no us ho creureu, a més, diu que d'aquí dues setmanes tornarà a venir per canviar aquests llibres per uns altres!"

Un llibre inspirat en una història real: la de les bibliotecàries, conegudes com les senyores dels llibres, que als anys 30 del segle passat portaven llibres a cavall a les zones aïllades dels Apalatxes de Kentucky. La història, molt ben narrada i meravellosament il.lustrada, s'explica des del punt de vista d'un nen que descobreix l'aventura de llegir de la mà d'aquestes dones.

- Si jo fos un llibre. (José Jorge Letria. André Letria. Editorial Joventut)

"Si jo fos un llibre, li demanaria a qui em trobés pel carrer que se m'endugués a casa".

Un llibre on cada pàgina és una declaració d'intencions del que significa la literatura i tot allò que ens pot aportar. I amb il.lustracions simbòliques on els llibres prenen vida per tal de fer-nos viure diverses aventures i situacions.

- Com es fa un llibre. (Cristina Sans. La Galera Editorial).

"Mmm. Quina proposta més interessant-valora l'editora. Això podria ser un bon llibre!

Un conte per nens curiosos que vulguin saber, pas per pas, com es fa un llibre. Des de la creació a la venda, passant per l'edició, la maquetació, la impressió... Il.lustra i explica molt bé com tots els llibres poden arribar a les nostres mans.