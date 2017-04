Els alumnes escolten la Serra

Conèixer, aprendre i oferir servei a partir de la serra de Tramuntana. A través d’una metodologia innovadora a les Illes, la d’aprenentatge-servei, el Consell de Mallorca col·labora amb diferents centres educatius de les Illes Balears per aprofitar el valor necessari de la Tramuntana (apstramuntana.cat). Aquest programa detecta les necessitats reals de l’entorn i crea processos d’aprenentatge i de servei comunitaris que ajudin a millorar-lo.

A l’IES Guillem Colom Casasnoves, de Sóller, s’hi han posat en marxa. Toni Nigorra és un dels docents que duu a terme aquesta metodologia amb els seus alumnes. Explica que parteix del treball per projectes -cercar un tema que engresqui els alumnes per fer-hi feina i desenvolupar totes les habilitats del currículum-, però a la qual s’afegeix el servei. És a dir, la seva implicació amb la comunitat, “que no quedi com a element teòric de feina dins l’aula”, explica Nigorra. “La idea és que l’alumne pugui oferir alguna cosa a la comunitat”.

Un d’aquests treballs l’han desenvolupat, per primer any, els alumnes de 1r d’ESO. En són 46. Han treballat el tema de l’aigua, el seu coneixement, a través d’una unitat didàctica i unes classes teòriques. Els ha permès aprendre com funciona l’aigua a Sóller. Varen visitar una sínia, un safareig, varen aprendre a cubicar, visitar unes rentadores per veure els usos antics de l’aigua, varen calcular els litres que passaven per segon a una síquia, varen visitar un hort perquè entenguessin com es rega i varen veure què era un cisterna i un pou. Finalment, de tot plegat, es realitzarà un decàleg del bon ús de l’aigua, que oferiran a l’Ajuntament perquè en faci publicitat entre els abonats.

Una de les principals motivacions per als alumnes és que “se senten importants” i “veuen que la seva feina serveix per a alguna cosa”, apunta Nigorra. En aquest sentit, la idea és que el que treballen ho pot veure molta més gent, que no només és perquè el professor hi posi una nota.

Una altra de les activitats que han realitzat els alumnes de 1r d’ESO és idear una ruta per la Tramuntana. “Consideren que coneixen més la Serra els estrangers que gent mallorquina”, explica Nigorra. Aquestes rutes s’oferiran a famílies de les Illes i es penjaran a les xarxes perquè puguin conèixer més la Serra. “No només posarà per on han d’anar caminant, sinó que farà incidència en els punts de vista històrics, fins i tot de patrimoni, que hi ha a la ruta”, destaca.

Els alumnes de 2n de Batxillerat que estudien geografia -en són 24- també han estudiat el tema de l’aigua aplicat a com funciona a la Serra. S’han fet 20 plafons explicatius que s’exposaran durant les festes i s’oferiran a la resta d’instituts. Ara, el Guillem Colom Casasnovas espera que els propers anys siguin més alumnes i docents els que s’hi engresquin.

L’institut va decidir apuntar-s’hi perquè la idea de servei va agradar a la comunitat educativa del centre. A més, “tractant-se de la serra de Tramuntana, Sóller hi havia de participar”, relata Nigorra. En aquest sentit, expressa que “Sóller està en el cor de la Serra” i que “no fer res era de jutjat de guàrdia”.

Segons Nigorra, els alumnes van demostrant que l’experiència funciona i que té una aplicació molt pràctica. Per tant, la implicació és molt més gran. També hi ha altres escoles de Sóller que s’han sumat al projecte llançat pel Consell de Mallorca.

Com que encara no han acabat de realitzar els projectes, perquè s’allarguen durant tot el curs, l’alumnat tindrà, ara, l’oportunitat de fer més treballas de camp. Se’ls regala una estada de dos dies als grups de 1r d’ESO a un alberg de la Serra perquè puguin tocar “en directe” el tema de la serra de Tramuntana “i vegin que la seva feina ha tingut un premi i un reconeixement”.

ERASMUS

El projecte de l’IES Guillem Colom Casasnovas també es lliga amb un altre que hi ha dins el centre, d’Erasmus plus. Fa anys que l’institut treballa amb iniciatives internacionals per intentar fonamentar l’intercanvi pedagògic amb diferents països.

Per exemple, els alumnes de l’escola de cuina van a fer pràctiques a l’estranger. Ara mateix en tenen a Itàlia i Alemanya. D’administratiu també realitzen intercanvis. A més, tenen un projecte d’aprenentatge de noves tecnologies per aplicar dins l’aula. Es té previst fer una estada a Dinamarca per aprendre tècniques d’aplicació i després les ensenyin per fer projectes.

Precisament, com a aplicació de nova tecnologia, es realitzaran itineraris culturals per la Serra i s’oferiran a la xarxa. La idea és que quan vingui gent a la Serra no sigui només per veure el paisatge, sinó per incidir en el valor cultural que té.