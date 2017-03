Família, què podem fer?

Dissabte, 11 de març

‘On és na Maria Enganxa?’. Espectacle itinerant de la Cia. Madame Lena que fa un recorregut per la llegenda mallorquina de na Maria Enganxa. Parteix de la idea que na Maria Enganxa ha desaparegut i ningú sap on és, per la qual cosa el grup de salvadors i protectors de pous està molt preocupat. A fi de trobar-la, començaran a interrogar els habitants del poble per aconseguir informació sobre la dama dels pous. Es representa al teatre Mar i Terra de Palma dissabte 11 a les 18 h i diumenge 12 a les 12 h. A partir d’1 euro.

‘Overbooking’. Lluís Colom i Eduardo Maiante donen vida a dos pallassos que decideixen que volen volar en aquest espectacle per a tota la família de la companyia de teatre Volemvolem. Al saló parroquial de Pollença a les 19 h. A partir de 3 euros.

‘Dos mundos bajo un mismo sol’. Espectacle que aplega diverses disciplines artístiques en què sona rock en directe, a banda de la interpretació dels actors i les projeccions de vídeo i llum. És una obra dels mallorquins Hyde XXI. És un espectacle per a tota la família, recomanat per a infants de més de 5 anys. El podreu veure al teatre Principal de Santanyí a les 18.30 h. Des de 10 euros.

‘La caputxeta forçuda’. Contacontes i taller a partir de 3 anys. Hi haurà personatges i relats clàssics capgirats com un mitjó, amb arguments plens de sorpreses i molt d’humor que faran volar i desenvolupar la imaginació dels primers lectors. Serà a les 11 h a la llibreria Lluna de Palma.

‘Històries bestials’. Les faules que Ramon Llull ens narra en El llibre de les bèsties reprodueixen de manera simbòlica el comportament humà. De la mà d’un narrador d’històries, les coneixerem i després els nins i nines es podran caracteritzar dels diversos animals que les protagonitzen i fer-ne una breu representació en forma d’ombres xineses. Aquest taller es durà a terme al CaixaFòrum de Palma a les 11.30 h.

‘Vola Valentina’. Teatre familiar a càrrec de Centiments Teatre. Valentina i Bernat són dos caragolets que s’enamoren i que decideixen compartir la vida. Valentina somia una vida plena d’aventures per a tots dos, però Bernat té uns plans diferents i la tanca dins la seva closca d’ivori, on s’avorreix com una carabassa. És un espectacle teatral ideal per treballar el tema de la igualtat de gènere i l’erradicació dels estereotips sexistes abans que sigui massa tard. Se’n podrà gaudir a les 11 h al claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor i a les 18 h al Casal de Joves de Badia Gran.

‘Mural de la dona’. Taller amb motiu del Dia internacional de la dona treballadora en el qual es realitzarà un mural per decorar la biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma. Mitjançant collage i colors s’il·lustrarà artísticament aquesta data tan important a partir de les 11 h.

‘¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?’. Aquesta és la història d’una princesa anomenada Carlota que estava cansada de tenir-ho tot de color rosa. Per què ho havia de tenir tot d’aquest color? Carlota estava farta del rosa i de ser una princesa. Per què no podia triar ella mateixa les seves coses? Es contarà aquest relat a la biblioteca de Son Cànaves de Palma a les 11 h.

‘Les princeses també es tiren pets’. Contacontes i taller a la biblioteca de Son Cladera a les 10.30 h. Aquest conte explica que la Laura quan arriba a casa li pregunta al seu pare si les princeses es tiren pets. El seu pare li ensenya el llibre secret de les princeses on la Laura descobrirà que els contes de la Ventafocs, la Blancaneu o la Sireneta són ben diferents de com els coneixem... I després farem un taller relacionat amb el conte.

‘Amelia Earhat’. Aquest llibre explica la vida d’Amelia Earhart, la primera aviadora americana que va travessar sola l’oceà atlàntic i després va desaparèixer convertint-se en tota una llegenda de l’aviació. A continuació es farà una activitat entorn d’aquesta figura a la mateixa biblioteca de Son Ximelis de Palma a partir de les 12 h.

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. L’objectiu principal és combinar el bon esport amb la vida saludable, ja que fer esport és bo i sa. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del barri de Son Gibert, al parc de Son Gibert.

‘Frozen’. El musical més fresc de Rafel Brunet conta la magnífica història de Frozen, la reina del gel, i la seva germana, la princesa Anna, separades des de petites a causa dels poders màgics de Frozen, que converteixen en gel tot el que toca. Un equip de 14 actors, cantants i ballarins mostrarà en clau de teatre musical la recerca que emprenen les dues germanes per retrobar-se. Serà a les 18 h a l’ Auditori de Peguera. A partir de 10 euros.

Animació infantil i torrada. Circuit esportiu, jocs populars, tallers diversos (pintacares, manualitats, contacontes) per a infants a partir de 3 anys. Serà a les 19 h a la plaça Major de l’Arenal.

‘La Blancaneu i els set nans polits’. Contacontes amb Bàrbara Dalià i Editorial Baula. A Contes Desexplicats hi ha personatges i relats clàssics capgirats com un mitjó, amb arguments plens de sorpreses i molt d’humor que faran volar la imaginació dels primers lectors. Sereà a l’ Agapea de Palma a les 11 h.

‘La capella de Fang’. La Catedral de Mallorca organitza una activitat didàctica en família que té com a tema central l’obra de Miquel Barceló a la Seu, un mural ple de colors i, sobretot, de significats. Cristina Ortiz contarà els misteris de la Capella del Santíssim del temple mallorquí més emblemàtic. Aquesta activitat, que fusiona art i educació, serà a les 11 h a la Seu.

Diumenge, 12 de març

‘Peter y el dragón’. Cinema infantil. Durant anys el Sr. Meacham, un vell tallador de fusta, ha fascinat els nins de la regió amb els seus contes sobre un ferotge drac que resideix a la zona més profunda dels boscs del nord-oest del Pacífic. Es podrà veure a l’Auditori de Ferreries a les 17.30 h. 4 euros.

‘Ballerina’. Cinema infantil. Felicia és una nina que, després de perdre els seus pares, viu en un orfenat a la seva Bretanya natal. La seva passió és la dansa i somia a convertir-se en una ballarina professional. Serà al Teatre de Capdepera a es 17 h.

Divendres, 17 de març

‘Per què no hi ha pingüins en el desert’. En aquest taller, que tindrà lloc al CaixaFòrum a les 18 h per 5 euros, els infants podran descobrir que el fet que en un medi determinat es puguin trobar uns éssers vius i no uns altres no és qüestió d’atzar, sinó que és el producte d’una relació profunda entre les condicions físiques d’aquest medi i els éssers vius que l’habiten.