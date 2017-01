Família, què podem fer?

Dissabte, 14 de gener

‘La pandilla canina, el musical’. Chase, Marshall, Skye, Rubble, Zuma i Rocky arriben a la sala Dante de Palma amb el seu musical. A banda de compartir les seves aventures, els infants assistents podran cantar i ballar amb els seus cans preferits. I en acabar l’espectacle, hi haurà l’oportunitat de fer-s’hi una foto! A les 18 h. De 5 a 10 euros.

‘Una madona enganà el dimoni’. Conte taller. Aquesta rondalla conta la història d’un pagès i el Dimoni. Després es farà una màscara de dimoni. Serà a la biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma de 10.30 a 12 h. Gratuït.

‘Sant Antoni i el Dimoni’. L’activitat consisteix en la creació de dues figures que representin Sant Antoni i el dimoni fetes amb material reciclat, posant com a base un rodet de paper higiènic. Per fer les figures s’utilitzaran els elements que les caracteritzen. El taller tindrà lloc a la biblioteca de Son Ximelis de Palma a les 12 h. Gratuït.

Coneixent els monuments de Nova York. Els més petits aprendran la història d’alguns dels monuments més emblemàtics de la Gran Poma. Es durà a terme a les 11.30 h a B the Travel Brand Xperience de Palma.

Contes sobre la pell. Contar contes als nins permet que es creï un vincle especial amb ells. Fer-ho utilitzant el tacte permet que se sentin més a prop ja que es parla amb un llenguatge molt familiar per a ells. El taller, a càrrec d’Ileana Vidal, inclou contes adaptats, cançons, jocs de falda i carícies per enriquir el sentit tàctic de la narració. S’impartirà a les 11 h a Agapea Palma.

‘Amb un pam de nas’. Dins el cicle ‘Família! El dissabte va d’art’, junts, grans i petits, miraran, descobriran, ensumaran, riuran, coneixeran, compartiran, crearan, pensaran i gaudiran a partir de les múltiples possibilitats que ofereix l’art contemporani. El taller d’aquesta setmana és ‘Amb un pam de nas : fan olor les obres d’art?’. ‘Ensumaran’ què s’amaga darrere de les peces de l’exposició ‘Reproductibilitat 2.2. Col·lecció olorVISUAL’. L’activitat es du a terme al museu Es Baluard de Palma a les 11 h i va dirigida a famílies amb infants d’entre 3 i 5 anys.

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. L’objectiu principal és combinar el bon esport amb la vida saludable, ja que fer esport és bo i sa. S’hi practiquen una gran varietat d’esports com bàdminton, atletisme, futvòlei, hoquei, futbol sala, tennis, cotxes amb pedals; per als més petits hi ha un circuit d’iniciació a la psicomotricitat, a més d’un circuit d’educació viària supervisat pels policies locals; i finalment també s’han adaptat tres esports per a les persones amb discapacitat: vòlei, goalball i bitlles. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn de Can Pastilla, a la plaça Pius IX.

Taller de màscares. Taller lligat amb la cercavila per tal que els infants puguin ser part de la colla de dimonis i gaudir al màxim de la cercavila, que serà a les 12 h. Hi haurà premi al millor dimonió. Es farà al centre parroquial de Santa Eugènia a les 10 h. Perquè tots els infants puguin participar a l’encesa, de la festa i de la torrada, hi haurà un fogueró al pàrquing del carrer de les Monges a les 17 h.

‘En Banyeta’. Contacontes. S’hi treballaran els dimonis i la festa de Sant Antoni amb els més petits. ‘El conte d’en Banyeta’ és un text fàcil i d’acció repetitiva. En Banyeta és un dimoni que viu a l’infern i que cada quatre pàgines fa un salt a un espai diferent, identificat amb els colors bàsics. Es podrà escoltar aquest relat a les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves de Palma.

Rondalles i taller de màscares. Sens dubte, Sant Antoni s’ha convertit en la festivitat més important de l’hivern. Per això a la biblioteca de Son Cladera de Palma contaran rondalles típiques de Mallorca, donaran a conèixer la història de la cultura d’aquí. Després, per acabar, faran una careta de dimoni per anar als foguerons. Es durà a terme de les 10.30 a les 12 h.

Taller de Sant Antoni. Aprofitaran aquestes dates per explicar les diferents festivitats relacionades amb Sant Antoni. Per acabar crearan el seu “Dimoni” amb Hama. Es farà a les 11 h ala biblioteca de Son Gotleu de Palma.

V Marató fotogràfica infantil. Per celebrar el seu 15è aniversari, el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera organitza una altra edició de la marató fotogràfica infantil. Els al·lots aniran amb els pares o tutors, però seran ells els que hauran de captar les instantànies en un temps màxim de tres hores. Per a nins de 5 a 12 anys. Cal inscripció prèvia. El lloc de trobada és el Centre d’Interpretació de Sant Francesc, a Sant Josep de sa Talaia, a les 9.30 h.

Dimarts, 17 de gener

‘Goldiloks’ (Rinxols d’Or). Teatre de titelles en anglès per a tot públic per la companyia Elàstic Nou Produccions. Mitjançant la paraula, les cançons i jocs acosten els infants a la llengua anglesa de manera divertida i atractiva. Tindrà lloc al les 17.30 h al al Centre Cívic de Cala en Porter (Alaior). Preu d’entrada: 3 euros (infants) i 5 euros (adults).

Ballada de caparrots. Després de la sortida de l’ofici de Sant Antoni, la plaça Major de sa Pobla acull el tradicional ball dels caparrots i dels caparrots minyons acompanyats de la Banda de Música de sa Pobla. Serà a les 12.30 h.

Taller de màscares. Amb motiu de les festes de Sant Antoni, la Biblioteca de Son Ferriol organitza un taller de màscares de dimonis per a infants i joves. Serà a les 17.30 h.

Dimecres, 18 de gener

‘Escultors de l’aire’. Taller infantil en què els infants podran crear el seu propi mòbil. No sabeu què és? Si hi anau, ho descobrireu. Serà a la biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma de 18 a 19.30 h. Gratuït.

Contes de dimonis. Per a nins i nines de 3 a 12 anys (menors de 6 anys acompanyats d’un adult). Serà a la biblioteca de Sineu a les 17 h.

Dijous, 19 de gener

Vols aprendre anglès newyorker? Aprendran frases, paraules i ‘tips’ de com parlar l’anglès que parlen a la Gran Poma. Serà a les 17.30 h a l’espai B the Travel Brand Xperience de Palma.