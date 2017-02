Família, què podem fer?

Dissabte, 18 de febrer

‘Encantant es Migjorn Gran’. Concert d’Auba Villalonga de Maó, Índigo Salvador de Ciutadella, Dani Juanico de Ciutadella i Jhairo Schmidt del Migjorn Gran, dirigit per Annabel Villalonga i presentat per Àngels Anglada. Serà al poliesportiu del Migjorn Gran a les 21 h.

‘El lobo y los tres cerditos’. Contacontes i manualitat. Es contarà el clàssic conte del llop i els tres porquets que s’amaguen dins tres cases fetes de materials diversos i es farà una manualitat relacionada amb aquesta història. Serà al centre comercial Sa Teulera (Palma) a les 10 h.

Barridiades. Aquest programa, el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables a les barriades de Palma. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del Pil·larí Nou, plaça del Pil·larí Nou.

‘Hansel i Gretel i la fada xocolatera’. Contacontes. Nova versió del relat germànic de dos germans pobres i una bruixa que viu a una casa feta de xocolata. A partir de tres anys. Serà a la llibreria Agapea (Palma) a les 11 h.

‘Tallers de Carnaval Menorca Talaiòtica: púnics, talaiòtics i romans’. Ciutadella aposta per al carnaval per la cultura talaiòtica. La temàtica de la prehistòria menorquina serà el motiu principal de decoració i d’ambientació de la zona més cèntrica. Una sèrie de tallers ajudaran a saber com es vestien en aquell temps i a elaborar la disfressa. Se’n farà un taller obert al Centre Municipal d’Art de Ciutadella a les 11 h.

‘Ballant Newton’. Espectacle de dansa a càrrec de la Cia. Baal. Dos ballarins, que encarnen els personatges Força i Massa, miraran d’explicar de manera divertida la relació entre força i moviment, a més de la gravetat. En podeu gaudir al teatre municipal Catalina Valls, de Palma, dissabte a les 18 h i diumenge 19 a les 12 h. Un euro. Recomanat per a infants de més de 6 anys.

‘Es cirquet’. La companyia Circ Bover ofereix un espectacle ‘reduït’ de circ en el qual no faltaran els pallassos, malabars, números de màgia... Serà a la plaça Vella de Pollença. Les funcions tindran lloc a les 10.15 h, 11.00 h, 11.45 h i 12.30 h. Gratuït.

‘Emporta’t un moix a casa’. Tenint en compte que el 20 de febrer és el Dia internacional del moix, la llibreria Abacus (Palma) ha organitzat a les 11 h un taller de manualitats sobre aquesta mascota per a infants d’entre 5 i 10 anys acompanyats dels pares. Gratuït.

‘Los Rabinovich, bye bye tour’. Espectacle de música en clau de clown protagonitzat pels germans Rabinovich. La direcció és a càrrec de Pau Bachero. Al Teatre del Mar de Palma a les 21 h. A partir de 15 euros.

Realitat virtual. Hundredrooms i VRand organitzen un esdeveniment per a tota la família per endinsar-se en la realitat virtual. Hi haurà tres estacions de jocs. S’hi inclou un berenar per als nins assistents. Serà a Hundredrooms (Palma) a les 16 h.

Tallers de maquillatge infantil i màscares. El Corte Inglés organitza diverses activitats per celebrar Carnaval, per a nins acompanyats per un adult. Dies 18, 22 i 23 es durà a terme el taller de maquillatge infantil i dia 18 es farà el taller de màscares. Les sessions seran a la quarta planta del centre de les Avingudes de 17.30 a 20.30 h.

‘Les girafes no poden volar’. Contacontes i taller. Amb aquesta història tan particular, els nins aprendran a esforçar-se per aconseguir els seus somnis. Es realitzarà un taller perquè els infants facin la seva pròpia girafa. Activitat per a nins majors de 4 anys. Serà a Llibres Colom (Palma) d’11.30 a 12.30 h.

‘Hannah dels tres països’. Tres dones joves de països diferents que es veuen obligades, per diferents motius, a abandonar els seus llocs d’origen. Totes tres tenen el mateix nom amb petites variacions idiomàtiques: Anka, procedent dels Balcans; Ana, del Brasil, i Hannah, dels països àrabs. Es representarà a la Sala de Cultura de Sant Francesc (Formentera) a les 17.30 h.

Diumenge, 19 de febrer

‘El Quijote’. Alda, una nina de 13 anys, ha descobert un objecte estrany que sembla un llibre. No és, però, un llibre qualsevol. És un llibre molt antic i especial, ja que el seu padrí l’hi llegia. Es tracta de Don Quijote de la Mancha. Funcions matinals escolars dies 19, 20 i 21 a les 12 h a l’ Espai Cultural Can Ventosa (Eivissa).

La Rua de Marratxí. El punt de partida és el carrer Major. El recorregut: sa Cabaneta, camí d’Olesa, església de Sant Marçal i plaça de l’església de Sant Marçal. A les 17 h.

‘Batman, la LEGO película’. En aquest film basat en el joc de LEGO, Batman intentarà salvar la ciutat de Gotham d’un home malvat, el Jocker. Ara bé, no podrà fer-ho tot sol i haurà d’aprendre a treballar amb els seus aliats. Les sessions de Cinebebés ofereixen pel·lícules infantils perquè les pugui mirar tota la família, amb nadons i nins de qualsevol edat. Són als cinemes Ocimax de Palma a les 11.30 h.

Dimarts, 21 de febrer

Concurs de disfresses. El Corte Inglés organitza el XXII Concurs infantil de disfresses. S’hauran de presentar disfressats el 21, 22, 23 i 24 de febrer a la quarta planta del centre de les Avingudes. Els seleccionats per a la final seran avisats per assistir-hi dia 25.

Taller de màscares. Taller adreçat a nins de 3 a 12 anys, per preparar el Carnaval. Es realitzarà a la Sala Polivalent de l’Antic Mercat de Muro a les 17.30 h. Inscripció al Punt Informació Juvenil.

Dimecres, 22 de febrer

‘Sa jaia Corema (i les set cames)’. Espectacle lúdic i pedagògic amb titelles, trucs de màgia i cançons tradicionals per conèixer la jaia Corema, el rei Carnestoltes i el mag Xiviu. Per a nins de 3 a 9 anys. Serà a la biblioteca Can Sales (Palma) a les 18 h.

Taller de màscares de carnaval. Per preparar-nos per al carnaval, aquest taller ens ensenyarà a elaborar les nostres pròpies màscares. Es realitzarà a la Biblioteca de Moscari a les 17 h.

Divendres, 24 de febrer

Taller de maquillatge de fantasia. Taller adreçat a joves de més de 12 anys. Es durà a terme a la Sala Polivalent de l’ Antic Mercat de Muro a les 17 h. Inscripció al Punt Informació Juvenil.