Família, què podem fer?

Dissabte, 11 de febrer

Taller de Carnaval. Com a preparació per al Carnestoltes, s’ha organitzat un taller de Carnaval per a infants i joves (de 7 a 16 anys). S’impartirà al Centre d’Informació Jove de Llucmajor (edifici Ca ses Gotleves ) a les 10.30 h. Gratuït.

Taller de feltre. La llana, un material orgànic de gran valor que produeixen els bens, serà l’estrella d’aquest taller. S’hi parlarà de l’origen, tipus, tractament tradicional, tints naturals... L’impartirà Sandra Fernández, de l’associació Acebuche. És una activitat pensada per a adults i nins a partir de 10 anys (hi han d’anar acompanyats). Serà al Parc Natural de l’Albufera del Grau de Maó a les 10 h. 4 euros.

‘El llop no és tan dolent com ens han explicat’. Contacontes a càrrec de Laura Rigo. Activitat recomanada per a infants de més de 5 anys. El llop n’és el protagonista. A través de diversos contes, es demostrarà que aquest animal, sovint considerat el dolent per antonomàsia, no és tan ferotge com se’ns ha dit. Serà a la llibreria Agapea de Palma a les 11 h. Gratuït.

‘Tallers de Carnaval Menorca Talaiòtica: púnics, talaiòtics, romans’. Si voleu fer-vos una disfressa ben original per Carnestoltes, podeu acudir a aquest taller, en què s’ensenyarà com era la vestimenta, els complements, els ornaments personals de l’època talaiòtica (s’ha de dur la roba per fer-la). Serà al Centre Municipal d’Art de Ciutadella d’11 a 13 h amb Sílvia Vivó com a monitora. 5 euros.

‘L’etern mecanoscrit’. Dins el circuit TalentIB, La Impaciència Teatre ofereix un espectacle per a un públic juvenil i adult per remarcar la importància dels llibres, la utilitat de la lectura i la necessitat de conservar-la i estimar-la. Basat en el relat 4000 anys després de l’eternitat, de Salvador Oliva, i Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo. Es representarà a la Sala de Cultura de Sant Francesc (Formentera) a les 21 h.

‘Cuentos y reflexiones: fluidez de género en las crianzas’. Presentació d’una col·lecció de narrativa infantil i juvenil sobre el gènere i la sexualitat de l’editorial Bellaterra, amb Lucas R. Platero. Hi haurà un espai per als adults on podran intercanviar experiències i estratègies i un espai infantil en què els nins veuran els llibres. A més, se’n llegiran alguns. Serà a Los oficios terrestres (Palma) a les 13 h.

Vigília de Santa Eulària. Jocs i esports en família al passeig de l’Alamera de Santa Eulària: cistelles, pista americana, corregudes, salts, tennis-diana, equilibri, gimnàstica... A més, tallers per a nins al Punt Jove. Serà al passeig de l’Alamera de Santa Eulària (Eivissa) a les 11 h.

‘El llop i ses cabretes’. Obra de teatre de Xip Xap Teatre. Representació del conte tradicional amb tocs d’ironia rural i remarcant el protagonisme de la cabreta petita. El joc entre les cabretes i l’astúcia del llop per aconseguir el que vol permeten fer una reflexió sobre la cultura agrícola i ramadera dels pobles de muntanya. Per a nins a partir de tres anys. Es representarà al teatre Espanya de Santa Eulària (Eivissa) a les 17.30 h. 5 euros.

Sant Valentí. Contacontes i manualitats. Amb motiu del dia de Sant Valentí, taller amb contacontes sobre enamorats. Serà al centre comercial Sa Teulera (Palma) a les 10 h.

Barridiades. Aquest programa, el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn de Son Rutlan, al parc de Son Rutlan.

Petons de conte. Aquest mes és Sant Valentí, el dia dels enamorats. Amb plastilina i aferrant sorpreses, en aquest taller els petits faran una imatge d’un petó dels contes. Per a infants d’entre 3 i 5 anys. Serà a la biblioteca de Can Sales (Palma) a les 12 h.

Diumenge, 12 de febrer

‘La pandilla canina’. Chase, Marshall, Skye, Rubble, Zuma i Rocky arriben a la sala Dante de Palma amb el seu musical. A banda de compartir les seves aventures, els infants assistents podran cantar i ballar amb els seus cans preferits. I en acabar l’espectacle, hi haurà l’oportunitat de fer-s’hi una foto! A les 12 h. 10 euros.

‘Vandalis Kid’s’. Versió infantil de l’espectacle del grup Vandalis que mescla òpera i rock. En aquesta ocasió, s’ha orientat de manera didàctica i interactiva perquè hi acudeixin les famílies que, alhora que gaudeixen de la música, vulguin aprendre a apreciar la música. A banda d’això, s’ha organitzat un taller de maquillatge perquè qui ho vulgui pugui sentir-se com una autèntica estrella de rock. Al Trui Teatre (Palma) a les 12 h. A partir de 5 euros.

Activitats infantils. Circuit de psicomotricitat del CIM (petits) i gimcana (grans) organitzats pel grup d’esplai El Cercle. S’acabarà amb animació infantil i al final es cantarà la cançó d’Esquirols que diu “El dia 12 de febrer de l’any 2017...”. Serà a la plaça de la Vila d’Alaró a les 10 h.

Dijous, 16 de febrer

‘El monstre dels colors’. Contacontes i taller amb en Coloraines, un monstre que s’ha fet un embolic amb les pròpies emocions i que rep l’ajuda de la seva amiga per classificar-les i entendre-les. Serà a la Biblioteca de Sencelles a les 17.30 h.

Divendres, 17 de febrer

‘Volen volen’. Dins el circuit TalentIB, espectacle a càrrec de la companyia Mariantònia Oliver que integra dansa i circ amb un llenguatge sense paraules, basat en la manipulació d’objectes i el moviment, amb què es pretén emocionar els infants. A través dels globus, s’evoquen els moments més importants de la infantesa. Es representarà a la Sala Multifuncional del Mercadal (Menorca) a les 12 h.

Realitat virtual. Hundredrooms i VRand organitzen un esdeveniment per a tota la família per endinsar-se en la realitat virtual. Hi haurà tres estacions de jocs en què els nins podran gaudir d’un simulador de feines de cuiner, d’oficinista, de venedor o de mecànic; d’una aplicació que permet dibuixar en 3D i de la història d’un eriçó al qual li encanta abraçar. S’hi inclou un berenar per als nins assistents. Serà a Hundredrooms (Palma) a les 16 h.