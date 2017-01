Família, què podem fer?

Dissabte, 7 de gener

‘Decoram galletes de gingebre’. A la plaça de Can Flor de Pòrtol es durà a terme a les 11 h un taller en què s’ensenyarà a decorar galletes de gingebre. Aquest dolç típic de Nadal en els països anglosaxons també ha arribat a Mallorca i se solen decorar formant figures o motius nadalencs. 1 euro.

‘El pispallibres’. Sessió de contacontes a la llibreria Agapea de Palma a les 11 h. Contarà la història d’aquest lladre de llibres Clara Pol. Activitat recomanada per a infants majors de 3 anys. Gratuït.

‘Frozen’. Rafel Brunet és l’artífex d’aquest musical, un espectacle amb actors, cantants, ballarins, efectes de llum, de so i visuals per oferir una funció inoblidable. La música és a càrrec de Jaume Carreras. S’hi explica la història de Frozen, la Reina del Gel, i la seva germana, la princesa Anna, separades des de petites a causa dels poders màgics de Frozen, que converteix en gel tot allò que toca. A l’Auditori de Porreres a les 18 h. A partir de 12 euros. També es pot veure dia 8 a les 18 h a l’Auditori d’Alcúdia.

‘La història de la Bruixa Safrà’. Obra composta per César Reda que conta les peripècies i aventures que ha de viure una nina que té la il·lusió de convertir-se en una bruixa de bon de veres. L’actuació dels músics en directe (violí, violoncel, piano, flauta travessera i percussió) i dels intèrprets solistes, conduïts per un narrador que interactua amb el públic, arrossegaran els petits assistents cap a un món de llums i sorpreses. A la sala Ireneu Espectacles de Palma a les 12 h i a les 19 h. També es pot veure dia 8 a les 12 h. A partir de 10 euros.

‘La pandilla canina’. Chase, Marshall, Skye, Rubble, Zuma i Rocky arriben a la sala Dante de Palma amb el seu musical. A banda de compartir les seves aventures, els infants assistents podran cantar i ballar amb els seus cans preferits. I en acabar l’espectacle, hi haurà l’oportunitat de fer-s’hi una foto! A les 18 h. 10 euros.

‘Màgia Sans-acional’. Tres il·lusionistes són els protagonistes d’aquest espectacle per a tota la família, carregat d’humor i fantasia. La funció adopta el format de cabaret màgic i la intervenció del públic hi és cabdal. Al teatre Sans de Palma. Dia 7 a les 20.30 h i dia 8 a les 19 h. Preus: infants, 10 euros; adults, 12 euros; grups, 9 euros.

‘La pandilla perruna, el musical’. Ciutat Aventura es prepara per a l’aniversari de la batlessa. Els cans organitzen una exhibició de les seves habilitats. El senyor Horter prepara el càtering; els grangers Samy i Aly col·lecten carabasses i pomes per als dolços; Watie prepara la decoració... Un divertit i interactiu espectacle musical que promou valors com la feina en equip i l’autoestima. A l’Auditòrium de Palma els dies 7 i 8 a les 17.30 h. 25 euros.

‘Vincles’. La companyia circense mallorquina Circ Bover du a Menorca el seu espectacle per a tota la família ‘Vincles’, que crearen per celebrar el seu desè aniversari i que ha estat premiat en diversos festicals. La funció té com a element central les canyes de bambú, amb les quals es construeix un xou visulament elegant i ‘acrobàcies i equilibris impossibles. A la Sala Multifuncional del Mercadal (Menorca) a les 20 h. 12 euros.

‘A l’arca a les vuit’. Obra de teatre destinada per a un públic familiar. Enmig del gel perpetu, tres pingüins s’avorreixen. Per passar el temps, es barallen i discuteixen. Però, de sobte, comença el Diluvi Universal. Un colom arriba volant amb dos bitllets per a l’arca de Noè, que salpa aquella mateixa tarda, a les vuit. Però hi ha un inconvenient: a l’arca només hi pot pujar una parella de cada animal. Aquesta obra és dirigida per Neus Torres i interpretada per Felisa Tébar, Antònia Marí, Antònia Cardona, Mercè Chumillas i Juanjo Ribera. Es pot veure a l’espai cultural Can Ventosa (Eivissa) dies 7 i 8 a les 19 h. 7 euros.

‘El rey de la sabana. El león’. Espectacle musical per a tota la família (recomanat per a infants majors de 4 anys) en el qual participen fins a quinze artistes, entre actors, cantants i ballarins. Explica la història del cadell de lleó Simba, que inicia un viatge de descobriment vital i creixement personal fins a convertir-se en el rei de la sabana. S’hi canta en directe i presenta una gran posada en escena amb un vestuari molt vistós. Al Recinte Firal d’Eivissa a les 17 h i a les 20 h. 15 euros.

‘Tots iguals però diferents’. Dins la X Mostra d’espectacles infantils de Formentera, s’ofereix una sessió de contacontes a càrrec de David i Monma. A la biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc Xavier a les 17.30 h. Gratuït.

Diumenge, 8 de gener

‘¡Viva mi planeta!’. La companyia CantaJuego presenta espectacle nou. És una història original que té com a escenari el poble que, amb Coco, Pepe i Buby, recuperaren després d’estar molt de temps mig abandonat a causa de la contaminació i la despreocupació. En aquesta aventura, els CantaJuego viuran i compartiran amb el públic emocions intenses i hauran d’esquivar els inesperats obstacles que se’ls presentaran per aconseguir el seu nou propòsit. Al Trui Teatre de Palma a les 12 h i a les 17 h. A partir de 15 euros.

Gran festa aquàtica de Nadal. L’Institut Municipal d’Esports de Palma convida a participar en la gran festa aquàtica de Nadal 2016-17 al Palau Municipal d’Esports Son Moix de 10.30 h a 13.30 h. S’han preparat activitats lúdiques, gratuïtes i obertes a tothom. Les piscines disposaran d’un gran circuit amb una composició de tres línies de mòduls d’inflables, tobogans, espais d’equilibris, obstacles... I a les piscines d’aprenentatge, els més petits podran gaudir amb el pont d’equilibri, els jocs aquàtics i el cub de punteria. Els menors de 6 anys hauran d’estar acompanyats per un adult dins l’aigua. És imprescindible la gorra de bany.

‘Cösmix’. La companyia manresana Teatre Mòbil representa ‘Cösmix’ dins la X Mostra d’espectacles infantils de Formentera. Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure. Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan l’animal i fins i tot ens avancen el futur en viu i en directe! Serà a les 12 h al cinema de Sant Francesc Xavier. Per a infants a partir d’un any.

‘Zipi y Zape y la isla del capitán’. Cinema infantil d’aventures a l’Auditori de Ferreries (Menorca) a les 17.30 h. Arriba Nadal i els germans Zipi i Zape en tornen a fer una de grossa, per la qual cosa són castigats sense vacances i obligats a acompanyar els seus pares al que sembla ser un avorrit viatge amb vaixell. Però la sorpresa és que la destinació és una illa espectacular. 4 euros.

Dimarts, 10 de gener

Taller per a mares i pares. L’Escola Doctor Comas organitza una xerrada-taller per a pares i mares de fills d’Educació Primària (6 a 12 anys) a càrrec d’Encarna Cano, educadora social i tècnica EMIF Alaior, i Anna Martí, psicòloga i tècnica EMIF Alaior. L’activitat tindrà lloc al CEIP Doctor Comas de les 18 h a les 20 h. Gratuït.

Altres activitats

‘Aqua circus’. La companyia Circo Alegría té nou espectacle, que podreu veure fins al 8 de gener al recinte firal de Son Fusteret (Palma). És una funció farcida de fantasia, acrobàcia, música i aigua, ja que la pista central del circ és una piscina. A partir d’11,50 euros.

Pista de gel ecològica. Aquests dissabte i diumenge són els darrers dies per gaudir de la pista de gel 100% ecològica de Port Adriano. És totalment gratuït i les instal·lacions estan obertes d’11 a 21 hores. Els patins els deixen allà mateix de franc. És una activitat recomanada a partir de 4 anys.