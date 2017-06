La fórmula per aprovar la selectivitat

Milers d'estudiants s'enfrontaran aquest juny a les proves deselectivitat. Els resultats d'aquests exàmens decidiran si poden fer la carrera que volen o, en canvi, s'han de conformar amb segones o terceres opcions. Planificar-se, comprendre el que s'estudia, repassar, descansar bé i gestionar l'ansietat són les claus per superar amb èxit la selectivitat, una fórmula que també es pot aplicar als exàmens de final de curs.



"Una planificació ben pensada ajuda a optimitzar els recursos de l'estudiant: el temps que té per preparar les proves, els esforços que hi ha de dedicar i la motivació per poder-ho fer", explica la professora dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la UOC,Modesta Pousada.



Per aconseguir una bona planificació –detalla–, el primer que ha de fer l'alumne és identificar les matèries que té assolides i les que no per determinar quines ha de treballar amb més intensitat. Tot seguit ha de quantificar el temps que tindrà per preparar els exàmens i fer un calendari de treball "realista i amb descansos". Els continguts més complicats s'haurien d’estudiar en els moments de més energia. "Hi ha persones diürnes i altres de nocturnes; en aquest sentit és important respectar els ritmes circadiaris de cadascú", detalla Amàlia Gordóvil, també professora de la UOC i doctora en psicologia clínica.





Comprendre el que s'estudia ajuda a recordar. És per això que Pousada destaca que l'estudi es faci donant sentit al que es vol aprendre. "Una fórmula que funciona és relacionar el que estudiem amb el que ja sabem o vincular-ho amb fenòmens quotidians", aconsella.



Feta la planificació i la comprensió, per retenir el contingut és necessari repassar la matèria. "L'oblit es produeix d'una manera molt ràpida; per evitar-lo s'han de planificar diversos repassos", alerta Pousada. El primer ha de ser immediatament després de l'aprenentatge, just quan s'acaba la sessió d'estudi i abans del moment de descans. El segon, al final de la jornada: "Per exemple, abans d'anar a dormir es pot fer una ràpida revisió del que s'ha treballat i dedicar uns minuts als conceptes que costen més". El tercer s'hauria de fer 24 hores més tard, encara que sigui només una revisió visual del que s'ha estudiat el dia abans, i l'últim repàs, unes hores abans de l'examen. "Es pot repassar en grup per reforçar l'aprenentatge adquirit explicant-lo als altres o bé per assimilar aprenentatges explicats pels companys", afegeix Gordóvil.



En època d’exàmens cal, també, descansar i menjar bé. Segons Pousada, els resultats són molt més bons si les sessions d'estudi són més curtes i espaiades en el temps. De fet, Gordóvil alerta que no tenir cura d'un mateix pot dificultar la concentració i, de retruc, provocar angoixa i por del fracàs. "Resulta fonamental, doncs, mantenir uns bons hàbits d'alimentació i son per arribar a l'examen en bones condicions físiques", afegeix.

Tècniques de respiració, l'antídot contra l'ansietat

Molts estudiants viuen els exàmens de selectivitat amb la pressió de sentir que s'hi juguen molt i que el seu futur dependrà del resultat que n'obtinguin. "Aquests pensaments sovint generen molta ansietat, i això no va a favor de l'alumne, ni en el moment de preparar els exàmens ni tampoc en el moment de fer la prova. Aprendre, doncs, a gestionar l'ansietat en situacions d'estrès és un bon recurs que cal tenir en compte", diu Pousada. Per aconseguir-ho es poden fer tècniques de respiració o visualitzar imatges que relaxin. També és útil –afegeix Gordóvil– contactar amb alguna situació d'estrès que hagin viscut i pensar a quines estratègies i eines van recórrer per afrontar-la. "Tots tenim maneres de gestionar l'estrès; el més important és fer conscients aquestes estratègies i repetir les que ens funcionen", afegeix.



Peròquè ha de fer l'estudiant si es queda en blanc en el moment de fer la prova? Les expertes aconsellen que es prengui alguns minuts per respirar i comenci l'examen per la pregunta que troba més fàcil. "La respiració conscient ens ajuda a tenir control del cos i de l'ansietat, en lloc que sigui l'ansietat la que ens controli a nosaltres. Per això val la pena dedicar-hi alguns minuts", conclou Gordóvil.