És quan cuinem que ens ho passem bé

La Clàudia Molina (15 anys) sosté, convençuda, que haver après a cuinar pel seu compte l’ha fet més independent. “El dia que no visqui amb els meus pares sabré espavilar-me sola”, explica a casa seva, a Sabadell. També creu que cuinar li ha aportat imaginació i creativitat, perquè sovint inventa les receptes amb els ingredients que troba al rebost i a la nevera de casa. I afegeix: “Cuinar em relaxa i em fa ser més feliç”.

I és aquesta felicitat, la de menjar el que ella ha cuinat, i també la de compartir-ho amb la família, el que la porta a recomanar a altres adolescents que facin el pas de posar-se davant dels fogons. “Ho recomano, malgrat que sé que els conceptes temps i destresa són necessaris”. Ara bé, matisa que “la destresa s’aprèn amb la pràctica, perquè tothom pot cuinar si de veritat s’ho proposa”. El temps són figues d’un altre paner.

Justament perquè els adolescents tenen poc temps però han de guanyar autonomia, la Clàudia opina que a l’institut hi hauria d’haver l’assignatura d’alimentació i cuina. “Ens posen dins del cap moltes matemàtiques i molta sintaxi però a l’hora de la veritat ningú no sap fer un ou ferrat. Arribarà un dia que ens haurem d’espavilar nosaltres i si gairebé ningú no sap fer-se menjar d’una manera mitjanament sana acabarem malament. No et pots alimentar amb llibres de text, que és el que el sistema educatiu ens està fent entrar al cap per força a tots els estudiants d’aquest país”, afirma.

Mentrestant, la Clàudia suggereix que els joves es proposin ajudar a fer el sopar cada vespre. “No hauríem de deixar que els pares ens ho fessin tot, perquè només aconseguim convertir-nos en persones dependents”.

A l’hora de marcar unes prioritats culinàries, Molina suggereix que els joves comencin per aprendre a fer-se arròs amb tomàquet i hamburguesa, que són plats senzills i que aporten confiança. “A poc a poc es poden fer altres passos cap a plats més elaborats i nutritius”, diu.

ALIMENTACIÓ I SALUT

Per la seva banda, el nutricionista Marc Vergés afirma que l’alimentació dels adolescents ha de garantir “la seva salut hormonal, fet que està relacionat amb una dieta antiinflamatòria, energètica i rica en greixos bons”. A la pràctica vol dir que els joves han de menjar fruita, tubercles, cereals com l’arròs i el fajol, llegums, peixos blaus, fruita seca, verdures i molt oli d’oliva, o salses casolanes com l’allioli, l’olivada, el romesco, la maionesa o el guacamole, “que fan que les amanides i les verdures entrin millor”.

El nutricionista David Gasol afegeix que l’adolescència és una etapa en què el cos té un desenvolupament molt accelerat, per tant “han de cuidar i alimentar igual el cos i les emocions”. Per al desenvolupament correcte en l’aspecte físic necessitaran:

1) Proteïnes, que són els maons per poder créixer. “Aquesta proteïna en l’adolescència cal que sigui variada -fins i tot en cada àpat- per ampliar la varietat d’aminoàcids i altres nutrients”. Un exemple de proteïna complet: “La combinació de peix i de llegum, que és molt nutritiva, de fàcil digestió i absorció”.

2) Greixos. “Són imprescindibles per a moltes funcions vitals en aquesta edat, com el desenvolupament hormonal o intel·lectual”. Per això, a part de cuinar amb varietat de coccions (fregits, tempures, saltats, estofats), també han de menjar aliments rics en greixos saludables (peix, ous, fruita seca, llavors, alvocats, oli d’oliva).

3) Hidrats de carboni complexos. És a dir, cereals integrals, pastes i sèmoles: arròs integral, quinoa, mill, pasta seca de bona qualitat, cuscús, polenta. “Aquests aliments els aporten sucres que s’absorbeixen de manera gradual i estable i això els genera també estabilitat emocional”.

4) Verdura: “Hem de recordar que els joves no estan de dieta i, per tant, cal cuinar-les de manera atractiva. Al forn, en purés, en cremes, saltejades al wok, acompanyades d’alguna salsa o vinagreta. I sempre es pot aprofitar perquè acompanyin aquells plats preferits: arròs amb verdures, pasta amb verdures...”

5) Fruita: Recurs per a mig matí i berenars, o sempre que es vulgui alguna cosa dolça i refrescant. Si és hivern, es pot consumir cuinada en postres saludables que ajuden a evitar el consum de brioxeries i dolços.