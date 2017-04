Més de 100 joves escoltes rehabilitaran pisos a Barcelona i Lleida

La Murga és un projecte d'aprenentatge i servei desenvolupat per l'associació Escoltes Catalans que pretén sensibilitzar sobre el dret a un habitatge digne. Hi participen joves d'entre 15 i 18 anys, i els seus caps (monitors i monitores voluntaris) d'Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i Acció Escolta de Catalunya, que durant 5 dies (del 8 al 12 d'abril) conviuran amb veïns i veïnes usuaris de Serveis Socials de Ciutat Vella de Barcelona i el Casc Antic de Lleida, cooperant amb ells per millorar les seves condicions de vida mitjançant la rehabilitació dels seus pisos i analitzant de més a prop les arrels de la pobresa a les nostres ciutats i barris.

La Murga compta ja amb 21 edicions realitzades a Barcelona, i ja fa sis anys que se'n va engegar una edició a Lleida. La Murga és un projecte impulsat per Escoltes Catalans i obert a la participació de tots els agrupaments de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Acció Escolta de Catalunya i Escoltes Catalans). La realització de l'activitat és coordinada per equips de voluntaris de les tres associacions.

El projecte té com a objectius millorar les condicions de vida dels col·lectius en risc d'exclusió social fomentant accions locals i contribuint a la defensa dels drets humans a través de la millora de les condicions d'habitabilitat dels pisos. La rehabilitació d'aquests espais i la implicació amb els joves afavoreix el treball de cohesió amb els veïns i veïnes participants.

Així doncs, la importància no es troba només en les tasques de rehabilitació dels habitatges (pintura, reparacions, recollida de mobles vells...) sinó en aquesta convivència, que genera una actitud crítica entre els joves sobre les condicions de vida de molta gent que viu als barris degradats, amb la intenció de desemmascarar els mecanismes que generen la problemàtica.

Aquest any participen a La Murga de Barcelona: l'Agrupament Escolta (AE) Calabrot d'Argent (Argentona), AE L'Esclat (Sant Andreu de Llavaneres), AE la Mulassa (Reus), AE la Floresta (la Floresta); i a la Murga de Lleida: AE Galzeran (Martorelles), AEiG Arrels de Mataró, AEiG El Cau del Besòs (Barcelona) i AE Aldaia (Barcelona).

En total, més d'un centenar de joves que durant el dia es distribuiran en equips repartits per diferents pisos. A la nit dormiran a l'Escola Parc de la Ciutadella a Barcelona i a l'Escola Cervantes de Lleida.