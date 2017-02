Masterclass culinària per a adolescents

La Fundació Alicia va organitzar ahir dijous un taller de cuina per a adolescents a les instal·lacions de la Fundació. Una iniciativa que forma part de la setena edició del programa TAS orientat al foment d'hàbits saludables. Enguany hi participen 620 alumnes de 14 escoles catalanes. Al conjunt de l'Estat hi ha més de 40 escoles que participen en el programa, de manera que la iniciativa arriba a 1.500 estudiants de secundària arreu de l'Estat.

Ahir dijous, un grup d'alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Guillem Catà de Manresa van participar al nou taller enfocat a evitar el malbaratament dels aliments i que arribarà a 900 alumnes catalans. L'exercici pràctic va consistir en pensar i produir menús per a diferents perfils com un esportista o una persona que treballa moltes hores davant l'ordinador.

Hàbits saludables

El programa TAS (Tu i l'Alícia per la salut) va néixer al 2011 amb l'objectiu de millorar els hàbits de salut dels alumnes de 3r d'ESO mitjançant la cuina i el foment de l'activitat física. Les escoles que s'adhereixen al programa reben píndoles de formació teòrica que després es complementen amb sessions de cuina pràctica. El programa TAS és un instrument on line, gratuït i senzill pensat per a què els centres el puguin desenvolupar a les classes de forma autònoma.

Els eixos d'aprenentatge són ensenyar a cuinar, promoure l'oci i fomentar el debat perquè els estudiants proposin solucions i millores.