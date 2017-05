Joves amb talent i creativitat

Audi Creativity Challenge, el projecte educatiu i social que Audi ha creat amb l'objectiu de fomentar la creativitat entre els adolescents i promoure solucions als reptes de la nostra societat, ja té els 10 equips finalistes de la segona edició. Els participants presentaran els seus projectes per innovar en el sector cultural a la final que tindrà lloc el 17 de juny a Madrid. El premi per a l'equip guanyador serà un curs de creativitat i innovació disruptiva, que li permetrà desenvolupar el seu projecte en profunditat durant una estada a Silicon Valley al mes de juliol.

A la gran final hi participaran els 10 equips més ben classificats en aquesta segona edició després d'una competició d'idees en la qual han pres part 353 equips integrats per alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de FP de centres docents espanyols. En concret, els equips finalistes pertanyen a escoles de Catalunya, l'Aragó, Astúries, Ceuta, la Comunitat Valenciana, Madrid i el País Basc.

Els projectes han sigut seleccionats entre els més de 350 equips inscrits en aquesta segona edició

Un comitè de selecció ha valorat els projectes presentats per tal de donar resposta al repte escollit per aquest curs 2016/17: 'Com innovar al sector cultural?', amb temàtiques relacionades amb les noves vies de creació, els nous formats de consum, les noves experiències i els nous espais de relació amb la cultura. Els criteris que s'han aplicat per escollir els equips finalistes han sigut la creativitat i originalitat del projecte, el nivell de desenvolupament i concreció de la idea, la viabilitat i l'impacte social, i la capacitat de l'equip per comunicar la seva proposta.

Plataformes digitals de difusió de la cultura amb l'ús de la realitat augmentada i mixta, 'smartbox' amb projeccions hologràfiques, braçalets digitals que permeten l'intercanvi d'allotjament per cultura, noves experiències de consum musical, aplicacions que a través de la realitat augmentada i GPS ofereixen informació de punts d'interès cultural pròxims als vehicles... són exemples d'algunes de les temàtiques abordades pels equips participants. Podeu conèixer els diferents projectes visitant la pàgina web del programa.

Els equips finalistes hauran de presentar els seus projectes a un jurat compost per experts de la cultura, la creativitat i la innovació de reconegut prestigi social. Per tal d'escollir l'equip guanyador es realitzarà, a més, una votació ponderada que tindrà en compte tant la decisió d'aquest jurat com la puntuació obtinguda als vídeos finals del projecte a través d'un procés de votació previ a les xarxes socials.

L'equip guanyador podrà desenvolupar el seu projecte d'innovació cultural a Silicon Valley durant el mes de juliol

El premi per a l'equip guanyador consistirà en la realització d'un curs de creativitat disruptiva durant el mes de juliol a Silicon Valley, bressol de la innovació i la tecnologia a escala mundial, durant el qual podrà desenvolupar amb més profunditat el projecte guanyador. A més, també tindrà l'oportunitat de conèixer i treballar amb els experts d'empreses tan representatives de Silicon Valley com Facebook, Twitter, Google, Ebay o Dropbox. En tornar a Espanya, la proposta guanyadora es presentarà a diferents 'partners' i possibles inversors amb l'objectiu d'intentar posar en marxa la seva solució al repte plantejat per l'Audi Creativity Challenge.