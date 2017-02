Instituts que fomenten la inclusió social

Més de 150 joves dels instituts del Bages Sud i d'AMPANS ja han participat al projecte 'Dos Rius' des que va començar el curs 2012-2013. El projecte, que s'emmarca dins el Pla Educatiu d'Entorn del Bages Sud, pretén fomentar la inclusió social i el treball en xarxa a partir de l'acostament entre els joves d'institut i joves amb discapacitat intel·lectual.

'Dos Rius' vol facilitar un espai als joves per compartir experiències i aprendre els uns dels altres mitjançant la preparació i execució conjunta d'un itinerari de natura. El projecte aconsegueix transformar completament la percepció que tenen els adolescents de la discapacitat i a la inversa, la percepció que dels adolescents tenen els joves amb discapacitat.

El projecte 'Dos Rius' impulsa l'acostament entre alumnes dels instituts del Bages Sud i joves amb discapacitat intel·lectual i els facilita un espai per compartir experiències i trencar barreres entre els dos col·lectius

En la primera trobada d'aquesta cinquena edició, més de 40 joves participants del projecte s'han trobat a AMPANS per participar en una activitat conjunta dinamitzada pels joves dels serveis diürns d'AMPANS. L'activitat principal ha estat l'itinerari fins al parc de l'Agulla (Manresa), on s'hi han realitzat diferents jocs i fins i tot s'ha fet un 'mannequin challenge', on ha quedat demostrat el gran equip que són. Els joves han fet volar els desitjos i propòsits del projecte 'Dos Rius' a través d'uns globus: 'viure', 'compartir' i 'amistat' són les paraules que s'han enlairat amb més força. "Gràcies a aquest projecte podem veure com les diferències són justament allò que ens fa iguals", assegurava un dels impulsors de 'Dos Rius'.

El projecte té previstes dues trobades més per a aquest curs. La propera serà al mes de març a Castellbell i el Vilar, on els alumnes dels instituts del Bages Sud seran els dinamitzadors, i l'última serà una sortida de convivència a Llançà prevista per al mes de juny.